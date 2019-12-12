AKP’li Ceylanpınar Belediye Başkanı’nın mazbatası iptal edildi

31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanlığına seçilen AKP’li Abdullah Aksak’ın mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.
Bugün Sadi Güven başkanlığında toplanan YSK, Aksak’ın seçilmesine engel adli sicil kaydının bulunduğuna ilişkin yapılan itirazı değerlendirdi.
Abdullah Aksak’ın 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmaktan aldığı 2 yıl 9 aylık hapis cezası nedeniyle seçilme yeterliliğine sahip olmadığına ilişkin itirazda bulunulmuştu.
YSK, yaptığı değerlendirme sonrasında Aksak’ın mazbatasının iptaline karar verdi. Yasa gereği yeni belediye başkanı önümüzdeki günlerde Belediye meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.