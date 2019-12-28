AKP'li Çelik'ten Libya açıklaması: Sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Libya UMH'yle yapılan mutabakata dair, "Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Müttefiklerinizi korumak zorundasınız." dedi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle (UMH) yapılan askeri anlaşmaya ilişkin, "Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Müttefiklerinizi korumak zorundasınız." dedi.

AKP'li Ömer Çelik yaptığı konuşmada, "CHP'den yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin güçlerini, gemilerini vurun.' diyen Hafter'in ılımlı ve seküler bir kişi olduğu söylendi. Onları kimin desteklediğine bakarsanız ne kadar ılımlı ne kadar seküler olduğunu görürsünüz. 'Türkiye'yi, Türk gemilerini vurun, Türk hedeflerini vurun.' diyen birisine nasıl 'ılımlı' diyebilirsiniz?" sözlerini kullandı.

Çelik, Somali'de gerçekleşen patlamaya dairse "Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak. Türkiye, her zaman onların yanında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye güçlendikçe Somali, hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Her zaman Türkiye'yi yanında hissedecekler. Teröre karşı mücadelesinde de sonuna kadar Somali ile beraber olacağız." dedi.