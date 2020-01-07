AKP’li borçlu belediyeden 30 milyon TL'lik karidesli tanıtım

En borçlu belediyeler arasında yer alan AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Proje, Yatırım ve Hizmetlerin Kamuoyuna Duyurulması' hizmeti için 30 milyon 392 bin TL'lik ihale yaptı.

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Proje, Yatırım ve Hizmetlerin Kamuoyuna Duyurulması" isimli hizmet için 30 milyon 392 bin TL'lik ihale yaptığını duyurdu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, belediyenin satın aldığı ve organizasyonları 2021'e kadar devam edecek hizmetler arasında, yemek ikramı, 5 yıldızlı otelde konaklama, sahne süslenmesi, yerel ve ulusal kanallarda tanıtım yer aldı.

Organizasyonlar kapsamında Bursa'ya gelen konuklar, 5 ve 4 yıldızlı otellerde ağırlanacak. Konuklar için hediye çantaları da hazırlanacak.

Yemek menüsünde ise kuver tabağı, iri kıyım rokalı mevsim salata, ezine beyaz peynir ve kavun, közde patlıcan salata, deniz börülce, lakerda, karides söğüş, kalamar tava, buğulama veya ızgara balık, 17 çeşit ordöv tabağı, soğuk ve sıcak içecekler yer aldı. Ayrıca, organizasyonlardaki ikramlarda da 8 kişilik masalara antep fıstık ve bademli karışık çerez tabağı, tatlı-tuzlu kuru pasta da verileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş daha önce yaptığı açıklamada, belediyenin borçlu olduğunu belirterek, "Ama iflas etmiş durumda değiliz" demişti.

AKP'li Belediye daha önce de, çiçek alımı, sosyal ve kültürel hizmetler için otobüs kiralaması, tanıtım materyalleri yaptırılması ve "hoş geldin bebek" seti alımı için 15 milyon 169 bin 550 TL harcamıştı. Mart 2019 tarihinde 3 milyon 76 bin 500 TL'ye kentteki, spor, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere 7 aylık araç kiralanmış, 28 Mart'ta ise yeşil alanlarda kullanılmak üzere 5 milyon 894 bin TL'lik mevsimlik çiçek alımı yapılmıştı.