AKP’li belediyenin işten çıkardığı öğretmen yaşamına son verdi

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin herhangi bir gerekçe göstermeden işten çıkarttığı Recep Kılıçarslan, hayatına son verdi.

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin herhangi bir gerekçe göstermeden işten çıkarttığı 150 kişiden biri olan Recep Kılıçarslan (32), intihar etti.

İstanbul’da geçen yıl 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Üsküdar Belediyesi‘ni AKP kazandı, Hilmi Türkmen ikinci kez Belediye Başkanı seçildi. Son aylarda pek çok işçinin görevine son veren belediyenin işten çıkarma kıyımına karşı eylemler düzenlendi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Belediyeye bağlı Bilgi Evleri‘nde görev yapan öğretmen 32 yaşındaki Recep Kılıçarslan, bu adım sonrası maddi sorunlar nedeniyle hayatına son verdi.

Evli ve yedi yaşında bir çocuk babası olan genç öğretmenin mesai arkadaşlarından Şeyma Çelik, sosyal medya hesabından şu satırları paylaştı:

“Recep Kılıçarslan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim ailesine sabır versin. Mekanın cennet olsun. Böyle gitmemeliydin be Recep Hocam. Sebep olanlar nasıl hesap verecek? Sitemim büyük. Kocaman bir aile yıkıldı. Minik bir erkek çocuğu yetim kaldı. Çaresizce .Böyle olmamalıydı Recep Hocam. Nasıl vicdanları rahat mı? Neden korkayım, kimsiniz ?

Susmam! Korkmam yazarım. Yüreğim, çok kısa hayat. Böyle kolay değil, bedeli olmalı. Uyuyamıyorum, merhamet duygusunu kaybetmiş insanlara asla haklı çıkamazsın. İki hafta önce görüştüğümde ‘dayanamıyorum’ deyişi kulaklarımda, çıldırıyorum.”