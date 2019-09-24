AKP'li belediyeden Selena Gomez açıklaması

AKP'li Kayseri Talas Belediyesi, şehir merkezine asılan billboardlarda ABD'li oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'e photoshopla türban taktı. AKP'li Talas Belediye Başkanı gelen tepkiler üzerine 'Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler' açıklamasında bulundu.

Kayseri Talas Belediyesi'nin şehir merkezine asılan billboardlarda ABD’li oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'e photoshopla türban takması tepkilere neden oldu.

AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Yalçın gelen eleştirilere yanıt olarak "Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler" dedi. Yalçın şunları söyledi:

”Sosyal medyada birkaç ergen çocuğun şaka yollu ortaya attığı türbanlı ‘Selena Gomez’ çılgınlığı ‘yuvarlanan kartopu’ misali koca koca haber sitelerine malzeme oldu ya! Gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Hatta ‘Selena Gomez sayfasında bile yayınlandı’ diyenler oldu. Halbuki fanların uydurması olmalı. Selena Gomez’in hesabında böyle bir şey yok. Bazıları mal bulmuş mağribi gibi saldırırken bazıları da yapılanı bize hiç yakıştıramamış. İşi gücü bıraktık, millete cevap yetiştirmek zorunda kaldık ya ben ona yanıyorum. Ha bir de yabancılar bizim hesabı takip ediyorsa bu da fena bir şey değil. Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler.”