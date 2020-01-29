AKP'li belediyeden Diyanet'e usulsüz para transferi

Sayıştay Başkanlığı’nın Nevşehir Belediyesi’ne ilişkin tamamladığı Denetim Raporu ile belediyenin, bir vakfa 'Nevşehir Külliyesi Camisi inşaatı' için 500 bin TL aktardığı anlaşıldı.

Sayıştay Başkanlığı’nın Nevşehir Belediyesi’ne ilişkin tamamladığı Denetim Raporu ile belediyenin, bir vakfa “Nevşehir Külliyesi Camisi inşaatı” için 500 bin TL aktardığı anlaşıldı.

Söz konusu vakfın Türkiye Diyanet Vakfı olduğu öğrenilirken, Sayıştay raporunda; vakıflara kaynak aktarımının yasaya aykırı olduğu kaydedildi.

Raporda, dernek ve vakıflar ile bu kurumlara bağlı yurt gibi tesislere de mevzuata aykırı şekilde indirimli su tarifesi uygulandığı ortaya kondu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Sayıştay Başkanlığı, Nevşehir Belediyesi’ne ilişkin Denetim Raporu’nu tamamladı. 111 sayfalık raporda, çok sayıda konuda usulsüzlük tespit edildi.

Bulgulardan bazıları şöyle: