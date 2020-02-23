AKP'li belediyeden 4 milyonluk çiçek ihalesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi '47 kalem mevsimlik çiçek, çiçek soğanı, çiçek yumrusu ve muhtelif bitki alımı ile bakımı işi' ihalesi yaptı. İhaleye yaklaşık 4 milyon 406 bin TL ödenecek.

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bir yıl içerisinde satın alacağı çiçeklere 4 milyon 406 bin TL ödeyecek.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, “47 kalem mevsimlik çiçek, çiçek soğanı, çiçek yumrusu ve muhtelif bitki alımı ile bakımı işi” ihalesini 4 milyon 406 bin 16 TL bedelle belediyenin kendi şirketi Gazi Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret AŞ kazandı. Şirketle sözleşme 28 Kasım 2019 tarihinde imzalandı. İhale kapsamında belediye 365 gün içerisinde aralarında menekşe, kasımpatı, lale, sümbül, dağlalesi, nergis ve papatyanın da olduğu yüz binlerce çiçek satın alacak. İhale, açık yeşil alanlarda kullanılmak üzere (saksılar dahil), mevsimlik çiçek fidelerinin, çiçek soğan ve yumrularının temini ve dikimi işlerini kapsıyor.

‘216 MİLYON FAİZ ÖDENDİ’

Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan büyükşehir belediye bütçesinin 2018 yılında 100 milyon TL açık verdiğini hatırlatarak “Yine belediye 2018 yılı için 216 milyon TL faiz ödedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi özellikle 31 Mart seçimleri sonrasında yapmış olduğu açıklamalar ile kamuoyunda tasarruf ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalıştı ancak belediyenin ihalelerini incelediğimiz zaman yapılan iş ve işlemlerin tasarrufla bir alakasının olmadığını görüyoruz” dedi.

Kalkan, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni ve Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’i israftan uzak durmaya davet ediyorum. Eğer Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin parası bu kadar çoksa; bu paraları hemşerilerimizin yaşam standartlarının iyileştirilmesi noktasında kullanılmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında yaptığı benzer bir çiçek ihalesine de toplam 3 milyon 424 bin TL ödemişti.