AKP’li belediyede beş ayda ikinci işçi kıyımı

AKP'li Giresun Belediyesi'nde 40'tan fazla sözleşmeli personelin daha görevine son verildi.

Ağustos ayında 27 kişinin işten çıkarıldığı AKP'li Giresun Belediyesi’nde 40 sözleşmeli personelin daha görevine son verildi.

İşten çıkarmalara tepki gösteren CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “Bu arkadaşların hepsi, liyakatle işe alınmış, özveriyle çalışan kişilerdir. Evine bir lokma ekmek götürmek için çalışan emekçinin sırtında tepinip, siyasi kazanç elde etme yarışına girildi” dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Tığlı, son yerel seçimlerde CHP’den AKP’ye geçen Giresun Belediyesi’nde birçok kişinin ellerinde AKP bayrağı ve yakalarında AKP rozeti olmadığı için işten çıkarıldığını savundu.

YAKIN ZAMANDA KENDİ ADAMLARINI GETİRECEKLER

Tığlı şöyle dedi: "İşten çıkartılanların hiçbirisi AKP'li belediyelerin seçim öncesi işe aldığı gibi bankamatik memurları değildir. Her türlü mobinge, baskıya, sürgüne ve yıldırma çabalarına rağmen liyakat sahibi ve işini yapan ahlaklı insanlardır. Bütçe bahane edilerek, personel giderleri çok denilerek işten çıkartılanların yerine kimlerin alınacağını, kendi adamlarının nasıl istihdam edileceğini zaten yakın bir zamanda göreceğiz."