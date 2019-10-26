AKP'li belediye Suriye harekâtına destek vermeyen sanatçıların filmlerini izlettirmeyecek

AKP’li Develi Belediyesi, Suriye'nin kuzeyine yönelik harekâta destek vermeyen sanatçıların filmlerini izlettirmeme yönünde karar aldı.

AKP'li Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 'Barış Pınarı Harekâtı'na destek vermeyen sanatçıların filmlerini belediyenin sinema salonunda izlettirmeme kararı aldıklarını açıkladı. Cabbar, sanatçıları hangi kıstas üzerine eleyeceklerine dair ayrıntılı bilgi vermedi.

Bu kararı alan meclis üyelerine teşekkür eden Cabbar, şöyle konuştu:

"Barış Pınarı Harekatı’nda azim ve kararlılıkla mücadele eden Mehmetçiğimizin en büyük motivasyon kaynağı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıdır. Her şart ve durumda daima Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu belirtmek adına Barış Pınarı Harekatı süresince Mehmetçiğimize destek vermeyen sanatçıların filmlerini Mustafa Aksu Kültür Merkezimizde izletmeme kararı aldık. Bu kararda bizlere destek olan belediye meclis üyelerimize ve her daim vatan sevdalısı olan Develili hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum."