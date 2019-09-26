AKP’li belediye olmayan kreşe 477 bin TL ödeme yaptı

AKP'li Çorum Belediyesi 2017 yılında bir caminin alt katına kreş yaptırmak için 477 bin lira bedelli ihale açtı. İhaleyi kazanan firma, kreşin yapımına başlamadı.

Çorum Belediyesi 2017 yılında bir caminin alt katına Gündüz Bakım evi (kreş) yaptırmak için 477 bin lira bedelli ihale açtı. Konu ile ilgili konuşan Çorum Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, kreşi bulup fotoğrafını çekene 10 tane cumhuriyet altını vereceğini söyledi.

PARASI VERİLDİ, KENDİSİ YOK

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre, Çorum Belediyesi, AKP’li başkan Muzaffer Külcü döneminde Buharaevleri Mahallesi'nde bulunan Hz. İbrahim Camisi'nin giriş katına 619 metrekarelik bir alana kreş yaptırmak için ihale açtı. Maliyeti yaklaşık 552 bin lira olan ve 75 gün içinde teslim edilmek şartıyla açılan ihaleyi 477 bin lira ile en düşük teklifi veren M.Z isimli katılımcı kazandı. CHP Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, belediyenin ihaleyi alan kişiye parasını verdiğini ancak kreşin ortada olmadığını söyledi.