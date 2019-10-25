AKP'li belediye kaldırma sözü verdiği uygulamaya seçim sonrası zam yaptı

Ulaşıma, mezar yerlerine ve su okuma bedeline zam yapan AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu kez de seçim öncesi 'kaldıracağım' dediği parkomatlara zam yaptı.

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi zam yapmaya kesintisiz şekilde devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Demir, seçimden önce yüzde 15 indirim yapılan suya yüzde 25, sayaç okuma bedeli ile mezar yerlerine de yüzde 150 zam yaptı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Demir, bu kez de seçim öncesi “kaldıracağım” dediği parkomatlara zam yaptı. Gelen zam ile birlikte sonra parkomat ücretlerinin saati 3 TL'den 5 TL'ye, 2 saati 6 TL'den 8 TL'ye, 3 saati ise 9 TL'den 12 TL'ye yükseldi.

'ZAM DEĞİL DÜZENLEME'

Habere göre, yerel bir televizyon kanalında konuşan Başkan Mustafa Demir, yapılan zamların "düzenleme" olduğunu savundu. Demir, "Aslında su zammı değil. Eskiye göre fiyat ayarlaması. 2019 Ocak ayında daha önce yapılan doğru olmayan indirimin ayarlaması bu, enflasyonla mücadele için indirilmişti. SASKİ’nin zararı sudaki indirimle 6 milyon liraya çıkartıldı. Yaptığımız düzenlemeyle indirim olmamış haline geri çevirdik. O indirim olmasaydı biz hiçbir düzenleme yapmayacaktık" diye konuştu.

Demir daha önce "Seçim kampanyalarımda da söylüyorum. Çiftliğin üstünde, altında ve başka bölgelerde otopark problemini Samsun'da halledeceğiz. Parkomatlarla ilgili belediyenin bir sözleşmesi varmış. Bizim anlayışımızda mümkün olduğu en kısa sürede parkomatları kaldıracağız. Binalara zamanında ruhsat verirken otoparklarını yaptırmak lazım. Parkomatın parası bir şey değil de bunu kullananlara eziyet oluyor. Otoparkları yapınca ona da ihtiyaç kalmayacak. Parkomat konusunda belediyenin taahhüdü bittiği anda parkomat işini kaldıracağız. Biz otopark alanlarını da oluşturacağız. Parkomata ihtiyaç kalmayacak" diye konuşmuştu.

Samsun'da yapılan son zamlar şöyle: