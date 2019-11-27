AKP'li belediye başkanının makam aracına haciz

Özel bir banka Uşak Belediyesi'nin iş makineleri ve başkanlık aracına haciz koydu.

Geçtiğimiz hafta suya yüzde 50 zam yapılması nedeniyle tartışmalara sahne olan Uşak Belediyesi’nde belediyeye ait varlıklarının özel bir banka tarafından haciz edildiği ortaya çıktı.

Belediyenin 200’den fazla araç ve iş makinesinin icra tarafından bağlandığı belirtilirken, belediye başkanının 64 BB 001 plakalı makam aracının da yeddi eminliğe teslim edildiği anlaşıldı.

Duvar'da yer alan habere göre, Uşak İYİP Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, “Belediye başkanı Mehmet Çakın’ın aracında onlarca icra var. Sadece özel bir banka aracı çektirme cesaretinde bulundu. Daha sonra olay duyulunca belediye makam aracının bağlanmadığını göstermek için iki gün boyunca arabayla şehirde tur attılar. Araçta haciz olduğunun kanıtlanması plaka ve belediye vergi numarası girildiğinde görülebiliyor, herhangi bir sigorta firmasından bile görülebiliyor. Zaten kendileri bir yalanlama falan yapmıyorlar, diyecek sözleri yok” dedi.

Belediyenin geçmiş dönemde birçok yolsuzluğu olduğunu belirten Savaş, belediyenin naylon fatura kullandığını söyledi. Savaş, “Sadece bunlar değil birçok yolsuzluk olayı var, belediye trilyonlarca naylon fatura kullanmış. Uşak Belediyesi’nin şirketi Uşak’a 30 km mesafede bir taş ocağı kiralamış, bu taş ocağının yıllık kapasitesi 400 bin ton, fakat buradan 5 milyon ton faturalı mıcır çekilmiş. Bu 200 bin tır yapar. Bu çekilen mıcırla 8 metre genişliğinde 30cm kalındığında asfalt yaptığınız zaman burdan Iğdır’a, Iğdır’dan, Ermenistan’a, Azerbaycan, Tataristan, Hazar Deniz’i kıyısında bu malzemeyi ancak bitirebiliyorsunuz” diye konuştu.