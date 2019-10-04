AKP'li Belediye Başkanı'ndan 'kendine özel' imar izni

Zonguldak Filyos'un AKP’li Belediye Başkan Ömer Ünal'ın yaptığı kaçak binalar için önce turizm belgesi aldığı, daha sonra da imar barışından yararlanmak için 100 bin TL’ye yakın para yatırarak yasal hale soktuğu iddia edildi.

Zonguldak Filyos'un AKP’li Belediye Başkan Ömer Ünal'ın yaptığı kaçak binalar için önce turizm belgesi aldığı, daha sonra da imar barışından yararlanmak için 100 bin TL’ye yakın para yatırarak yasal hale soktuğu iddia edildi.

Filyos Belediye Başkanı Ünal, ortağı olduğu Nazar adlı şirkete apart otel ve restoranı kiraya verdi. Söz konusu bina, 2013 yılında yapılmadan önce eski sahipleri tarafından bina yapılmak istendiğinde ise belediye başkanının kendilerine “bu arazide imar izni yok, siz buraya çivi bile çaktırmam” dediği belirtildi. Ardından Ünal’ın söz konusu arazinin Nazar adlı şirket tarafından satın alınması üzerine araziyi imara açtığı belirtildi.

TÜM İNŞAATLARI MÜHÜRLEDİ

Filyos’ta sürekli şaibeli iş ve işlemlerle gündeme geldiği belirtilen, hakkında çok sayıda yolsuzluk iddiası bulunan ve daha önce “görevi kötüye kullanmaktan” ceza alan Ünal, yolsuzluk ve usulsüzlük nedeniyle daha önce 5.5 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Cumhuriyet’ten Ali Ayaroğlu’nun haberine göre; son yerel seçimlerde CHP’den belediye başkan adayı olan avukat Gerçek Ülker, Filyos’ta ranta dayalı tek adam yönetiminin hukuk ve adalet tanımadığını belirterek, gelişmeleri şu şekilde değerlendirdi: “Filyos’ta yaşanan bu olaylara ‘dur’ demek için yargıya başvurduk. Burada yapılan tüm imar planlarının hepsi hayali. Davayı açtıktan sonra bizim ilk yürütmeyi durdurma talebimiz 10.08.2018 tarihinde reddedildi. Yapmış olduğumuz itiraz sonucu Ankara Bölge İdare Mahkemesi itirazımızı kabul etti, yürütmeyi keşif ve bilirkişi raporu hazırlanıncaya kadar durdurdu. Daha sonra mühürleme işlemleri gerçekleşti. Mühürleme işlemini de hemen yapmadılar. Kararı PTT’de de beklettiler, bir süre memurları ayarlayıp bize ulaştıktan 15 gün sonra Filyos Belediyesi avukatına ulaşmış gibi gösterdiler. Biz de suç duyurusunda bulunduk, PTT memurları ve Filyos Belediyesi yetkilileri hakkında. Şu anda Filyos’ta tüm inşaatlar mühürlü.”