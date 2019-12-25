AKP'li belediye başkanından iş arayan gence: Biz çıkana atla diyoruz, atlıyor

Trabzon'da AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile karşılaşan işsiz Gökhan Öztürk, 'Biri Karşıyaka’da viyadüklerin ayağına çıkıyor, sicili var. 'Kendimi atarım' diyor ve 4 senedir belediyede çalışıyor. Biz de mi çakalım bir yere?' dedi. Zorluoğlu işsiz yurttaşa, 'Biz o şekilde kimseyi almıyoruz. Çıkana atla diyoruz, atlıyor' diye yanıt verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, otopark inşaatından ayrılırken, işsiz yurttaş Gökhan Öztürk ve eşiyle karşılaştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Zorluoğlu’na askerden geleli 3 yıl olmasına rağmen işsiz olduğunu ve belediye dâhil iş bulamadığını belirten Özürk, “200 bin lira borcum var. Her işi yaparım” dedi. Buna karşılık Zorluoğlu, Ocak ayında ilana çıkacaklarını ve ortaya başvuru yapmasını önerdi.

Bunun üzerine Öztürk, "Biri Karşıyaka’da viyadüklerin ayağına çıkıyor, sicili var. 'Kendimi atarım' diyor ve 4 senedir belediyede çalışıyor. Biz de mi çakalım bir yere?" dedi. Belediyeye bu biçimde alım yapılmadığını söyleyen Zorluoğlu ise "Biz o şekilde kimseyi almıyoruz. Çıkana atla diyoruz, atlıyor" diye yanıt verdi.