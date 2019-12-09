AKP’li belediye başkanı karton toplamayı yasakladı

AKP’li Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, karton toplamayı yasakladı.

AKP’li Zonguldak Belediyesi karton toplamayı yasakladı.

Karton toplayıcıları Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a tepki göstererek “Bizim çocuklarımıza Selim Alan mı bakacak?” dedi.

BirGün’den Aycan Karadağ’ın haberine göre, karar sonrası karton toplayıcıları, yasağı protesto etmek için belediye binası arkasındaki pazaryerinde toplanarak Alan’dan bu yasağa son vermesini istedi.

Yaklaşık 20 yıldır karton toplayıcılığı yapan Sevda Sesver, dört çocuğunun da işsiz olduğunu belirterek şunları söyledi: “Belediye başkanı seçimden önce bizi gördüğünde sarılıp öperdi. Şimdi üç gündür yanına gidiyorum içeri almıyor. Zonguldak merkezde yaklaşık 30 aile karton toplayarak geçimini sağlıyor. Roman vatandaşıyız, diye kimse bize iş vermiyor. Dilencilik mi yapalım, hırsızlık mı yapalım. Bizim çocuklarımıza Selim Alan mı bakacak?”

Yasak salı gününden itibaren uygulanacak.