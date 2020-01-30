AKP’li belediye 250 arsa sattı ama borç aynı!

CHP'li Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesi’nin 2016 yılından bugüne kadar toplam büyüklüğü 260 bin 263 metrekare olan 250 arsayı satışa çıkarttığını açıkladı.

CHP'li Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesi’nin 2016 yılından bugüne kadar toplam büyüklüğü 260 bin 263 metrekare olan 250 arsayı satışa çıkarttığını açıkladı.

Odatv'den Servet Seyfettin Mete'nin haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesi’nin 2016 yılından bugüne kadar toplam büyüklüğü 260 bin 263 metrekare olan 250 arsayı satışa çıkarttığını bildirerek, buna rağmen belediyenin 600 milyonluk borcunun bulunmasına bir anlam veremediklerini açıkladı.

Sayıştay raporlarıyla borçlanma limitini yüzde 500 aştığı tespit edilen Çorum Belediyesi’nin tüm Çorum halkının malı olan belediyeye ait arsaları belirli aralıklarla satışa çıkarttığını ifade eden Tuncay Yılmaz, satışa çıkartılan bu arsalardan kaç tanesinin satıldığını, bu satışlardan Çorum Belediyesinin kasasına kaç TL girdiğini sordu.

Yılmaz, “Satılan arsaların paraları belediyede hangi yatırımlara harcanmıştır? Harcandı ise kalan 600 milyon TL'lik borç nereden kaldı? Bu arsalar satılmasa idi belediyenin borcu ne kadar olacaktı? Takas yolu ile ne kadar ve hangi kurumlara arsa verildi? Borç karşılığında müteahhitlere verilen arsa miktarı nedir? Zengin babanın müsrif evladı gibi 295 bin Çorumlu yurttaşın hakkı olan bu arsaları yanlış yönetimlerinizin diyeti olarak Çorum halkına ödetmeye devam mı edeceksiniz?” şeklinde sorular yöneltti.

2016 yılından bugüne kadar satışa çıkartılan arsaların dokümanını tek tek çıkartan Tuncay Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

ARSALAR SATILIYOR, BORÇLAR NE DURUMDA

“Sayıştay raporlarıyla borçlanma limitini yüzde 500 aştığı tespit edilen Çorum Belediyesi tüm Çorum halkının malı olan belediyeye ait arsaları belirli aralıklarla satışa çıkartmaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Grubu olarak şu ana kadar yapılan satışların bir listesini çıkarttık, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.

Aşağıda satışa çıkarılan arsaların tüm bilgilerini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Burada takas yolu ile resmi kurumlara verilen, ya da borca karşılık müteahhitlere verilen arsalar yoktur.

2016 yılında 22.778 metrekare,

2018 yılında 121.424 metrekare,

2019 yılında 99.444 metrekare,

2020 yılında 16617 metrekare,

TOPLAM: 250 arsa 260 bin 263 metrekare

27 Mayıs 2016 - Çepni mahallesindeki 10 bin 425 metrekarelik arsasını 16 milyon TL,

22 Ağustos 2016 - 17 arsa - 12353 metrekare,

11 Nisan 2018 - 28 arsa- 16187 metrekare,

12 Nisan 2018 - 12 arsa - 6314 metrekare,

4 Mayıs 2018 - 16 konut parselli arsa ile 4 ticaret ve 1 benzinlik arsası- 15226 metrekare,

4 Mayıs 2018 - 5 arsa- 8432 metrekare,

18 Mayıs 2018 - Gülabibey Mahallesi'nde yer alan 3000 metrekare büyüklüğündeki arsa muammen bedel 9 milyon TL,

8 Haziran 2018 - 7022 metrekare,

11 Haziran 2018 - 16 arsa- 12822 metrekare,

17 Temmuz 2018 - 3043 metrekare otel arsası,

31 Ağustos 2018 - 11 Arsa 2298 metrekare büyüklüğünde arsa 3 Milyon 520 bin TL,

24 Eylül 2018- 6 arsa- 7349 metrekare,

26 Eylül 2018 - 2298 metrekare - 3 milyon 500 bin TL,

30 Ekim 2018 - 3043 metrekare- muammen bedel 7 milyon TL,

30 Kasım 2018 - Gülabibey Ve Tepecik Mahallesinde 2 arsa - muammen bedel 6 milyon 900 bin-8241 metrekare,

19 Aralık 2018 - 11 adet-17909 metrekare,

27 Aralık 2018 -2 arsa-8240 metrekare,

15 Ocak 2019 - Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan 7585,48 metrekare büyüklüğündeki Akaryakıt+LPG İkmal İstasyonu imarlı arsa muammen bedel 6.5 Milyon TL,

23 Ocak 2019 - Gülabibey Mahallesi’nde İnönü Caddesi’ne cepheli 3043,33 metrekare,

24 Ocak 2019 - 17 arsa- 21313 metrekare,

25 Şubat 2019- 3302 metrekare arsa,

11 Temmuz 2019 - 15 arsa-10523 metrekare,

19 Eylül 2019 - 20941 metrekare - 15 milyon 250 TL muammen bedelle,

25 Eylül 2019 - 1 arsa - 3302 metrekare,

18 Kasım 2019 - 29 arsa - 18384 metrekare,

18 Aralık 2019 - 19 arsa-11051 metrekare,

9 Ocak 2020 - 4.339 m² ticari arsa akaryakıt istasyonu arsası,

29 Ocak 2020 - 18 arsa-12278 metrekare.

KAMUOYU ADINA ÇORUM BELEDİYESİNİ YÖNETENLERE SORUYORUZ:

1- Satışa çıkarttığınız bu arsalardan kaç tanesi satılmıştır?

2- Bu satışlardan Çorum Belediyesinin kasasına kaç TL girmiştir?

3- Satılan arsaların paraları belediyede hangi yatırımlara harcanmıştır?

4- Harcandı ise kalan 600 milyon TL'lik borç nereden kaldı? Bu arsalar satılmasa idi belediyenin borcu ne kadar olacaktı?

5- Takas yolu ile ne kadar ve hangi kurumlara arsa verildi?

6- Borç karşılığında müteahhitlere verilen arsa miktarı nedir?

7- Zengin babanın müsrif evladı gibi 295 bin Çorumlu yurttaşın hakkı olan bu arsaları yanlış yönetimlerinizin diyeti olarak Çorum halkına ödetmeye devam mı edeceksiniz?”