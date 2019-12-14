AKP'li başkanın 2 çocuğu işe gitmeden maaş alıyor

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi’nde işe gitmedikleri için işlerine son verilen AKP'li İlçe Başkanı Servet Can’ın iki çocuğunun, kayyum tarafından yeniden işe alındığı ve işe gitmedikleri halde maaşlarının ödendiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’nın yürütülen soruşturmaları gerekçe göstererek görevden aldığı Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz döneminde, işe gitmedikleri için işlerine son verilen AKP Kayapınar İlçe Başkanı Servet Can’ın oğulları Cihat ve Osman Can, atanan Kayyum Ünal Koç tarafından yeniden işe alındı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Kayapınar Belediyesi’ne Aralık 2016’da kayyum atandıktan sonra AKP Kayapınar İlçe Başkanı Servet Can’ın çocukları Ömer, Cihat ve Osman Can, 2018 yılında işe alındı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçilen yeni yönetim, işe gitmedikleri halde maaş alan Cihat ve Osman Can hakkında tutanak tutup işlerine son verdi.

21 Ekim’de kayyum olarak atanan ilçe Kaymakamı Ünal Koç, Cihat ve Osman Can kardeşleri yeniden işe aldı. İşe gitmedikleri öğrenilen Cihat ve Osman Can kardeşlerin maaşlarının ödendiği kaydedildi.

Kayapınar Belediyesi'nde yakınlarını bankamatik memuru olarak işe yerleştirdiği belirtilen AKP İlçe Başkanı Servet Can’ın, 2018’de damadı ve yeğenlerini Kayapınar Belediyesi’ne, aile üyelerinden 6 kişiyi ise bu yıl Ağustos ayında Bağlar Belediyesi’ne personel olarak işe yerleştirdiği ileri sürülmüştü.