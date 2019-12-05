AKP'li Başkan uyuşturucu maddeyle yakalandı

AKP Aydın Gençlik Kolları Başkanı ve Efeler Belediye Meclis Üyesi Abdülhamit Burak Aykut, uyuşturucu maddeyle yakalandı.

AKP Aydın Gençlik Kolları Başkanı ve Efeler Belediye Meclis Üyesi Abdülhamit Burak Aykut, dün gece Aydın-Muğla karayolunda polis kontrol noktasında “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Gazete Aydın’ın haberine göre, kaçmaya çalışırken polis aracına çarpan Aykut, Denizli çevre yolunda arkadaşı ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

AKP'li başkanın araçtan bir madde attığını fark eden polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda polisler, camdan atılan maddenin bonzai türü sentetik uyuşturucu maddesi olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan ve sonrasında hastaneye sevk edilen Aykut’un yapılan kan testinde "temiz çıktığı" iddia edildi.

Aykut, Narkotik Şube’de alınan ifadesinde suçlamaları reddederken, adliyeye sevk edildi.