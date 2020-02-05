AKP'li Ahmet Arslan yolcuların yerini değiştirtti: Benim kim olduğumu biliyor musunuz?

AKP Kars Milletvekili Ahmet Arslan, uçakta pencere kenarına oturmak için evli çifti yerlerinden kaldırdı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, eski bir bakanın Kars’tan Ankara’ya giden uçakta yaşadığı bir olayı köşesine taşıdı.

Öztürk’ün aktardığına göre eski bakan, uçakta pencere kenarına oturmak için evli çifti yerlerinden kaldırdı.

Öztürk’ün yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Kars’tan Ankara’ya gelecek uçağın yolcuları arasında bir ilçenin kadın kaymakamı ve eşi de vardı. Kendilerine uçağın ilk sırasında yer verilmişti. O çift düğünlerini yapmış, balayına gidiyorlardı.

Uçağa eski bir bakan geldi. İlk sırada, cam kenarında yani kendisinin oturması gerektiğini düşündüğü yerde başkasını görünce, uçaktaki görevliye, “O koltuğa kimin oturacağını bilmiyor musunuz?” dedi. Kaymakam hanım ve eşi gelen kişinin eski bakan olduğunu biliyorlardı. Eski bakanın, uçak görevlisine sert sözler söylemesi üzerine, hemen oturdukları koltuklardan kalktılar ve arka sıralarda kendilerine yer bulunmasını beklerken, o hemen cam kenarına oturdu. Beyefendi o kadar sinirlenmişti ki kendisinin daha önce hangi görevleri yaptığını bile sıraladı. Kesin, bu durumu THY yetkililerine de bildirmiştir. Dileriz, o görevlilerin başına bir şey getirilmemiştir.”

'YARDIMCI OLDUM' DEDİ

Öztürk bakanın adını vermeyi “O bakan kim? Boş verin adı bende, olayın tanıklarında kalsın…” diyerek reddederken FOX TV’den İsmail Küçükkaya, Öztürk’ü arayarak olayı nasıl öğrendiğini sordu. Küçükkaya’nın aktardığına göre Öztürk, bu olayı bizzat yaşadı.

Küçükkaya bu ismin geçmişte Ulaştırma Bakanlığı yapan şu an Kars milletvekili olan Ahmet Arslan olduğunu söyledi.

Bunun üzerine FOX TV canlı yayınına bağlanan Ahmet Arslan, “olayın tamamen tersinin yazıldığını” öne sürüp şu ifadeleri kullandı:

“Havalimanında uçağı beklerken kaymakam hanım ve eşi geldi, “biz biraz geç kaldık, başka yolcu almışlar bizim yerimize” dediler. Kaymakam hanım ve eşini uçağa aldırdım. Uçağa gelince kaymakam hanım ve eşi kendi yerlerinin boşalması adına beklediler. THY yetkililerine şunu söyledim, benim kim olduğumu biliyor musunuz? Uçaktaki kuralın ne olduğunu biliyorum, kaymakam hanım ve eşinin yerini boşaltın dedim. Kaymakam hanım bana 10 kere teşekkür etti. Ben onlara yardımcı oldum.”