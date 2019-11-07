AKP'den yeni 'UBER' düzenlemesi: Üç firmaya yetki verildi

AKP, UBER ve benzeri sistemlerle kayıt dışı taşımacılık faliyetleriyle ilgili yeni yasal düzenlemeler yapıldığını belirterek, 3 firmaya VIP taşıma yapmak üzere yetki belgesi verildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un soru önergesine yanıt verdi. Yanıtta, tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere düzenlenen A1 yetki belgeleri ile ilgili olarak, belediye sınırları içerisinde yürütülen tahditli ticari taksi taşıtlarla taşımacılık faaliyetleri, UBER ve benzeri sistemlerle kayıt dışı/gayri resmi olarak yürütülen taşımacılık faaliyetleri ile taşıma sektöründe oluşan ihtiyaçlar ve mahkeme kararları dikkate alınarak yeni yasal düzenlemeler, değişiklikler yapıldığını açıkladı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, 2900 cc motor gücüne sahip taşıt edinerek A1 yetki yetki belgesi almak için bakanlığa başvuruda bulunan firmalar olduğuna işaret edilen yanıtta, 3 firmaya VIP lüks taşıma yapmak üzere A1 yetki belgesi düzenlendiği belirtildi. A1 yetki belgesi ile ilgili bakanlığa iletilen talep, şikâyet ve öneriler doğrultusunda gerekli çalışmaların yapıldığı da kaydedildi.