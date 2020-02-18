AKP'den yeni 'cihad' tanımı: Bedir, Uhud, Hendek ve 15 Temmuz...

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaokul 8. sınıf öğrencileri için hazırlanan kavram kitapçığında 'cihad' konusu işlenirken 'silahlı mücadele' tanımı için 15 Temmuz darbe girişiminin fotoğraflarını kullandı.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi için hazırlanan kitaplarda, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının yanı sıra 15 Temmuz da “cihada” örnek gösterildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, bakanlık son olarak ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için hazırladığı “Kırk Kavram” kitapçığında “cihad” konusunu 15 Temmuz fotoğraflarıyla anlattı.

Kitaplarında, “Afrin’de Türk askerleri” diyerek cihadı anlatmaya çalışan MEB, bu sefer de 15 Temmuz’un adını kullanmadan darbe girişimi etkinlikleri kapsamında Boğaz Köprüsü’nde çekilen bir fotoğrafı kullandı.

‘SİLAHLI MÜCADELE’

Kitaplarında, “Cihadın anlamı milletin inancı, varlığı, vatanı, bekası ve hürriyeti için yapılan silahlı mücadeledir” tanımlaması yapan MEB, “Kırk Kavram” kitapçığında da “cihattan” geri durmadı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı kitapçıkta, “Cihadın iyiliğin yerleşmesi ve kötülüğün ortadan kalkması için maddi ve manevi tüm imkânları kullanarak çaba sarf etmek anlamı yanında gerektiğinde düşmanlara karşı vatanı savunmak amacıyla silahlı mücadele vermek anlamı da vardır” ve “Cihat eden kimseye mücahit denir” denildi.

MEB, “cihat” için ayrıca “Dini emirleri öğrenip, ona göre yaşamak”, “İslam’ı tebliğ etmek”, “Bir ömür boyu Allah’ın rızasını kazanma gayretinde olmak” tanımlamalarını da kullanarak “silahlı mücadele” ifadelerini yumuşatmak istedi. Kitapçıkta şeriatın emrettiği hükümler ve yasakladığı şeyleri işaret etmek için kullanılan “Emri bi’l-maruf ve nehyi ani’l-münker” kavramı da yer aldı.