AKP'den sığınmacı açıklaması: Zorla göndermiyoruz, gitmek isteyenlere engel olmuyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sığınmacılara kapıların açılmasıyla ilgili, 'Hiçbir mülteciyi zorla göndermiyoruz. Sadece gitmek isteyenlere engel olmuyoruz' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sığınmacılara ilişin açıklamada bulundu.

"Ülkemizde 3.7 milyon Suriyeli kardeşimiz sığınmacı olarak bulunuyor. Bunun daha fazla artmasına Türkiye'nin kapasitesi müsait değil. Dolayısıyla yeni bir göç dalgasını kabul etmemiz mümkün değil" diyen Yılmaz, sınırda yaşananlara ilişkin ise, "Hiçbir mülteciyi zorla göndermiyoruz. Sadece gitmek isteyenlere engel olmuyoruz. Yoksa zorla birilerini göndermek gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla gitmek isteyenler kendi iradesiyle gidiyor" ifadesini kullandı.

Yılmaz, "Bize insanlık ve demokrasi dersi verenlerin davranışlarını görüyoruz, tüm insanlık görüyor. Burada Avrupa'nın taşın altına elini koyması lazım. Kimse kusura bakmasın bu kadar ağır bir yükü Türkiye tek başına göğüsleyemez" diye konuştu.