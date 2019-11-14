AKP'den milletvekilleri toplantısı: Yetkimiz yok, fırçayı biz yiyoruz

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, 'Tayyip Erdoğan rüzgârıyla oy alma dönemi bitti' dedi. Toplantıda söz alan bir milletvekili, 'Vatandaş taleplerini bize iletiyor, biz de hükümete iletiyoruz. Ancak bunların olup olmadığı ortada. Yetkimiz yok ama fırçayı biz yiyoruz.' dedi.

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, dün Erdoğan’ın talimatı üzerine milletvekilleriyle genel merkezde bir araya geldi. Basına kapalı olarak yapılan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, “yeni bir siyasi döneme girdiklerini" söyleyen Kurtulmuş, milletvekillerinden hafta sonları mutlaka seçim bölgelerine gitmelerini istedi. “Tayyip Erdoğan rüzgârıyla oy alma dönemi bitti” diyen Kurtulmuş, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı hatırlatarak “Bu konuşma bir milattır. Sayın Cumhurbaşkanı, siyasette vitesi yükseltti. Biz de bu vitese uyum sağlamalıyız, çalışmalarımızı buna göre yürütmeliyiz” diye konuştu.

Toplantıda söz alan milletvekilleri, yaşadıkları sıkıntıları aktarırken, en fazla sıkıntıyı yeni sistem nedeniyle vatandaştan gelen talepleri yürütmeye iletmekte, iletseler bile bunun yaşama geçirilememesi konularında yaşadıklarını belirtti. Bir milletvekili, “Vatandaş taleplerini bize iletiyor, biz de hükümete iletiyoruz. Ancak bunların olup olmadığı ortada. Yetkimiz yok ama fırçayı biz yiyoruz. Madem öyle o zaman bundan sonra vatandaşlar taleplerini doğrudan hükümete iletsin” görüşünü dile getirdi.

'BİR ŞEYLER OLACAK'

Kurtulmuş’un yaptığı toplantı, bazı milletvekilleri tarafından yakında gerçekleşecek olası bir gelişme ya da değişimin işareti olarak değerlendirildi. Bazı milletvekilleri, “Bu toplantıyla sanki bir şeyler olacak ve bunun altyapısı oluşturulmaya çalışılıyor gibi görünüyor” yorumunu yaptı. Parti kulislerinde, parti ve grup yönetiminde bazı değişimlerin olabileceği konuşuluyor.