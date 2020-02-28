AKP'den Meclis'e 4 gün sonrası için kapalı oturum teklifi: Acil toplantıya ihtiyaç yok

AKP Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı, İdlib'deki gelişmelere ilişkin Meclis'te kapalı oturum teklifi vereceklerini söyledi.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, İdlib'deki gelişmelere ilişkin kapalı oturum teklif edeceklerini söyledi.

Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz" dedi.

Bostancı, "Bizim kanaatimiz çok acil bir toplantıya ihtiyaç olmadığıdır. Dolayısıyla salı günü Meclis'in de talebinin karşılandığını düşündüğümüz, diğer partilerinin de talebinin karşılandığını düşündüğümüz, bizim partinin de talebinin karşılandığını düşündüğümüz kapalı oturumu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.