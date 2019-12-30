AKP’den KYK yurdunda etkinlik

AKP'nin gençlik kolları, KYK yurdunda etkinlik düzenledi. Etkinliğe AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da konuşmacı olarak katıldı.

AKP Gençlik Kolları’nın üniversite ayağı olan "Üniversiteli AK Gençlik" (ÜniAk), Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Aydın Erkek Yurdu’nda etkinlik düzenledi. "Tecrübe Paylaşım Günleri" adı altında 27 Aralık’ta düzenlenen etkinliğe AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da konuşmacı olarak katıldı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, ÜniAk Aydın’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda AKP’li Savaş ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’na teşekkür edildi. Paylaşımda, “Aydın ÜniAk olarak ‘Tecrübe Paylaşım Günleri’ Programımızda AKP Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Savaş, Gençlik Spor İl Müdürü Sayın Cenap Fillikçioğlu ile KYK Aydın Erkek Yurdu’nda bir araya geldik” ifadelerine yer verildi. Savaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkinliğin AKP Gençlik kolları tarafından düzenlendiğini belirterek “Gençlerimiz ile bir araya geldiğimiz programda onlar sordu, biz tecrübelerimizi paylaştık. Devlet ve millet olarak hedeflerimizi ve geleceğimizi konuştuk” dedi.

AKP’lilerin düzenlediği ‘Tecrübe Paylaşım Günleri’ etkinliğinin afişinde ise ÜniAk’ın logosunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) logosunun yer alması ise dikkat çekti.