AKP'den Kanal İstanbul için referandum açıklaması

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, tartışmaların odağındaki Kanal İstanbul projesi ile ilgili, 'Büyük projeleri halka soralım diye bir eylem olmaz. Başka bir mecra söz konusu olur' dedi.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Naci Bostancı, Kanal İstanbul projesine ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.

Kanal İstanbul'un yapımı için referanduma gidilmesine gerektiğine yönelik söylemlere değinen Bostancı, "Öyle bir gündemimiz yok. 'Büyük projeleri halka soralım' diye bir eylem olmaz. Başka bir mecra söz konusu olur. Yapacağımız önemli işler için halka gidersiniz; ama bunun da maliyetleri vardır. Bizim sistem yapımız bu şekilde değil. Hükümetler yapar, hesabını da halka verir. İstanbul halkının da endişeli olduğu kanaatinde değilim" dedi.

'RİSK DEĞİL DİYE BİLİYORUM'

Kanal İstanbul'un ekonomiye zenginlik ve destek sağlayacağını belirten Bostancı, "Faydaları oradan kanal geçtiğinde ekonomiye sağlayacağı destek ve zenginlikleri var. İstanbul Boğazı’nın İstanbul için taşıdığı tehlikeleri unutmayalım. Independent faciası yaşanmıştı geçmişte. Zaman zaman gemilerin nasıl kıyıya vurduğunu biliyoruz. Orada geçiş güzergahındaki riskler de dikkate alındığında daha salim bir şekilde gemilerin geçmesini temin edecek bir kanal olarak bakmak gerekir. Teknik olarak da herhangi bir engel, risk söz konusu değil diye biliyorum, çeşitli bilim insanlarının görüşleri istikametinde söylüyorum bunu. Bunu bir tercih olarak görmek lazım" şeklinde konuştu.