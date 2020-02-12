AKP'den İmamoğlu'na küfür davası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun meclis kürsüsünden küfrettiği iddia edilen AKP meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunup tazminat davası açacağını açıkladı.

İBB Meclisi’nin şubat ayı toplantısının ilk oturumuna, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun AKP meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür ettiği iddia edildi.

Aşıkkutlu, konuyla ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hukuki olarak süreci idame ettireceğiz. Suç duyurusu yapacağım. Hemşerimiz tarafından böyle bir hakarete maruz kaldık. Ben küfrü duymadım ama yandaki divan katibi arkadaşımız duydu. Sonra kendisi de söylediği beyanı tasdik etti. Başkan, meclis bitiminde geldi, ‘5 dakika konuşabilir miyiz?’ diyerek beni makamına davet etti. Ben de ‘Uygundur’ diyerek gittim. O sözün bir anda ağzından çıktığını, üzgün olduğunu söyleyip özür diledi. Ben de kameralar önünde işlenmiş eylemin özrünün tenhada olmayacağını, meclis önünde hem şahsımdan hem meclisten özür dilemesi gerektiğini söyledim. Üzgün olduğunu beyan ediyordu, o ruh halini de tarafımıza yansıttı. İçerden üzgün olup olmadığını Allah bilir tabii.”