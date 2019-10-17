AKP'den ilk açıklama: İstediklerimizi aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD heyetiyle yapılan görüşmenin ardından çıkan ateşkes kararına ilişkin açıklamada bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ateşkes kararına ilişkin açıklamada bulunuyor.

İstediklerimizi aldık.

Böylelikle ABD tarafı harekatımızın meşruiyetini kabul etmiş oldu.

YPG'nin ağır silahlarının toplanması konusunda mutabakat sağladık.

Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru tarafında yapılır.

YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz.

32 kilometrede güvenli bölge olacak, bir kısmını ABD ile görüşeceğiz. Menbiç ve bazı noktaları Rusya ile görüşeceğiz.

Ortak açıklama dağıltılacak kısa süre sonra. YPG'nin tahkimatlarının yıkılması, silahlarının alınması gibi başlıklar var ortak açıklamada.

120 saat sonra YPG çıktığında operasyonu durduracağız. Bu yapıldığında mevcut yaptırımlar kaldırılacak.