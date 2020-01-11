AKP'den dikkat çeken açıklama: 100 belediye başkanı AKP’ye katılacak

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, önümüzdeki günlerde, diğer partilerden 100'e yakın belediye başkanının AKP'ye geçeceğini iddia etti.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi’nde düzenlenen parti kongresine katılan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, önümüzdeki günlerde diğer partilerden 100'e yakın belediye başkanının AKP rozeti takacağını iddia etti.

Turan, "Başlıyoruz, her hafta 5 arkadaşımız, her partiden bir belediye başkanımız tören ile AK Parti´ye katılacak. Yüze yakın farklı belediyelerden AK Parti´ye katılım olacak. Birileri kavga ederken AK Parti´nin nasıl büyüdüğünü beraber göreceğiz. AK Parti devlet partisi oldu diyorlar, bir defa devletçi olmak bir şeref. Biz millet ile beraber yürüdük" dedi.