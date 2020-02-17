AKP'den 'darbe hazırlığı' açıklaması: Yok saymak mümkün değil

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, son dönemde AKP'li yazarlar tarafından gündeme getirilen 'darbe' iddialarına ilişkin, 'Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması nedeniyle bu tür iddiaları olası görmüyoruz. Ancak elbette bu tür iddiaları yok saymak da mümkün değil' dedi.

AKP'li bazı yazarların "darbe hazırlığı var" iddialarına ilişkin AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan açıklama geldi.

"15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası hayata geçirmiş olduğumuz mevzuatlarla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları'nın İçişleri Bakanlığı'na, Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması nedeniyle bu tür iddiaları olası görmüyoruz" diyen Özkan, "Ancak elbette bu tür iddiaları yok saymak da mümkün değil. Bununla ilgili kamuoyunun takibinde olduğumuzu belirtmek isterim. Her ne kadar ciddiye almasak da bu tür iddiaların zerresine dahi büyük bir hassasiyetle eğilerek, olası riskleri ortadan kaldırmanın, demokrasimizin, cumhuriyetimizin, anayasal rejimimizin bir gereği olduğunu düşünüyoruz. Gelecekleri varsa görecekleri de var" ifadesini kullandı.