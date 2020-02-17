AKP'den Cemaat'e 934 kamu arazisi, 109 yurt, 10 sağlık kuruluşu...

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP'nin Cemaat'e 934 kamu arazisi verdiğini, 109 yurt ve 10 sağlık kuruluşu kurma izni verdiğini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “FETÖ’ye, parsel parsel arazi verenlerin yüzü kızarmıyor, bir de milleti FETÖ’cülükle suçluyorlar” dedi.

Sözcü'nün haberine göre, "Elimizde resmi makamlar tarafından hazırlanan bir rapor var. Rapora göre, Türkiye'nin her şehrinde FETÖ'cülere özel okul kurulması için toplam 934 kamu arazisi peşkeş çekilmiş, bu okullar eliyle terör örgütüne maddi kaynaklar aktarılmış ve militanlar yetiştirilmiş. Bu okulların hepsinin altında iktidarın imzası var" diyen Tekin, şöyle konuştu:

Örneğin 81 ilde 109 yurt açtırılmış, buraların bütün izinleri, işlemleri bu iktidar tarafından yapılmıştır. Bunun yanında bu iktidarın Bakanlar Kurulu tarafından, tam 104 vakfa kamu yararı statüsü verilmiştir. Hepsinin altında bu iktidarın imzası var.

– Diğer bir örnek ise toplamda FETÖ'cü 1125 adet dernek kurulmuş, bunların hepsinin izinlerini de bu iktidar vermiştir.

– Yine FETÖ'cülere ait Ankara'da 7, Bursa'da 2, İstanbul'da 4 ve Şanlıurfa'da 10 sağlık kuruluşu kurulmasına bu iktidar izin vermiş, yardım etmiştir.

– Bu durumda FETÖ'ye kim yardım ve yataklık etmiştir? 2010 referandumundan sonra, tüm vakıfların başvurusu reddedilirken, FETÖ'nün arsa talepleri kabul edilmiştir.