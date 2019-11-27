AKP'den 'Ali Babacan' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ali Babacan'ın açıklamalarıyla ilgili, 'Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle trenden inenler oldu. Hangi argümanları ortaya koyduklarını gördük. Açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil' dedi. Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin ise, 'Kumpasla gelen kumpasla gider' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV'de Funda Görey'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ünal, kurucusu olduğu AKP'den istifa eden ve uzun süre sonra ilk kez dün açıklamalarda bulunan eski bakan Ali Babacan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

"Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle trenden inenler oldu. Hangi argümanları ortaya koyduklarını gördük" diyen Ünal, "Açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil. Türkiye'nin değişken, dünyanın sabit olduğunu düşünüyorlar. 15 Temmuz'a, teröre hiç değinmeyeceksiniz, AB'de ortaya çıkan değişmelere değinmeyeceksiniz, bölge okuması yapmayacaksınız, dış politikaya dair yeni bir şey söylemeyeceksiniz yeni bir dil geliştirdiğinizi söyleyeceksiniz, böyle bir şey yok" ifadesini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU'NUN NASIL GENEL BAŞKAN OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

"Saray'a giden CHP'li" iddiasına ilişkin de konuşan Ünal, "CHP'nin kendi içinde parti disiplininin olmamasını parti içi demokrasi diye anlatırlar. İkisi farklı şeyler. Siz kurullarınızda konuşursunuz, tartışırsınız, ortak bir karar alırsınız, o karar herkesin kararıdır. Türk siyasi tarihinde AK Parti istişare ve aldığı kararları uygulamasıyla bilinir. CHP parti içi disiplini olmayan bir partidir. CHP kendi içinde kumpas ve hizipçiliğiyle bilinir ve konuşulur. Bunu CHP'liler de kabul eder. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl genel başkan olduğunu biliyoruz. Kumpasla gelen kumpasla gider. Bu kirli işlere bizi bulaştırmasınlar" dedi.