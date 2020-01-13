AKP'den açıklama: Kat serbestliğini kaldırıyoruz

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'Kat serbestliğini kaldırıyoruz. Binalar istenildiği kadar yüksek yapılamayacak. Bundan sonra çıkacak imar planları tamamen kısıtlanmış olacak, kat serbestliği etraftaki binaların yüksekliğine göre belirlenecek' dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, binalara ilişkin kat serbestliği düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Kat serbestliğini kaldırıyoruz. Binalar istenildiği kadar yüksek yapılamayacak" diyen Muş "Bundan sonra çıkacak imar planları tamamen kısıtlanmış olacak, kat serbestliği etraftaki binaların yüksekliğine göre belirlenecek. Mevcut yapılanlarla alaklı, kat serbest yapılalarla alakalı belediyelerden düzeltme işlemi talep ediyoruz, belediyeler yapmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak ve kaçak yapılarda olduğu gibi belediyelerden tahsil edilecek" ifadesini kullandı.

Muş, kat serbestliği verilen yapılara ilişkin yapılacak işlemlere dair, "Vatandaşların bir mağduriyeti olmaması için toplam inşaat alanında azaltmaya gitmeden oradaki yükseklik oranı belirlenecek. Emselin de vatandaşlara mağduriyet yaratmadan düzenlenmesini teklif ediyoruz" dedi.