AKP'den ABD Büyükelçiliği'ne yanıt: Şiddetle kınıyoruz

AKP sözcüsü Ömer Çelik, 'ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabının, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'sini şiddetle kınıyoruz' dedi.

AKP sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya aracılığıyla, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı tarafından Bugün Gazetesi eski yazarı, firari 'FETÖ' sanığı Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli'yle ilgili attığı tweetin beğenilmesini eleştirdi.

Çelik, "ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabının, MHP Genel Başkanı Sn Bahçeli’nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'nisini şiddetle kınıyoruz. Bu hadise, bir yandan Büyükelçiliğin Türkiye gerçekliğine hangi 'ilgisiz' ve 'yanlış' kişileri takip ederek yabancılaştığını, diğer yönüyle nasıl bir istihdam politikası izlediklerini göstermesi bakımından ibretliktir... Kafa karışıklığının ötesinde bir durum vardır. ABD Dışişleri Bakanlığının ve ABD büyükelçiliğinin konuyu ciddi şekilde soruşturmasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz. Hiçbir büyükelçilik Türkiye’deki hiçbir siyasi parti ve siyasetçi hakkında bu şekilde yorum yapamaz. Diplomatik teamüllere saygı esastır. Terör örgütleriyle bağlantılı kişiler bir büyükelçiliğin referansı olamaz" açıklamasını yaptı.