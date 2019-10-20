AKP'de 'yer tutma' kavgası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı AKP grup toplantılarında kendilerini ön sıralarda göstermek isteyen vekil ve bakanlar önceden danışmanlarını gönderip yer tutunca kriz çıktı.

AKP yönetimi, milletvekillerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı grup toplantılarına zamanında gelmeleri, yer tutmak için de önceden sekreter veya danışmanlarını göndermemeleri konusunda uyardı.

Yer tutma sırasında zaman zaman danışmanlar arasında tartışmalar da yaşandığı belirtiliyor.

KUYRUK TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Sputnik'ten Yurdagül Şimşek'in haberine göre, grup toplantısından saatler önce toplantı salonunun kapısında milletvekillerine yer tutmak isteyen danışmanların oluşturduğu kuyruk görüntüsünün basına ve sosyal medyaya yansıması AKP’yi harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre AKP Grup Yönetimi’nden milletvekillerine gönderilen yazıda, grup toplantılarının yapıldığı günlerde Grup Toplantı Salonu’nun girişinde günün erken saatlerinden itibaren milletvekiline yer tutmak amacıyla milletvekillerinin danışmanlarınca uzun kuyruklar oluştuğu, zaman zaman itiş kakışlar yaşandığı ifade edildi.

Yazıda, şöyle denildi: “Basın ve yayın organlarına da yansıyan hoş olmayan bu durumların yaşanmaması için yer tutmak acıyla gönderilen danışmanların Grup Toplantı Salonumuza alınmaması kararlaştırıldığından milletvekillerimizin grup toplantılarımıza zamanında gelmeleri, yer tutmak için önceden sekreter veya danışmanlarını göndermemeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederim.”