AKP'de istifalar sürüyor: Bir başkan daha görevinden ayrıldı

Kütahya, Manisa, Amasya, Siirt, Iğdır ve Balıkesir'in ardından AKP Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız de istifa etti. Balıkesir dışındaki 6 ilde de, 31 Mart yerel seçim sonuçlarında AKP ilk sırada yer alamamıştı.

AKP'de kongre öncesi il başkanı istifaları sürüyor.

AKP’deki son istifa haberi Çanakkale'den geldi. AKP Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız sosyal medyadan yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

GENEL MERKEZ İSTEDİ

Yıldız'ın açıklaması şöyle:

“Yaklaşık 8 yıl önce Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan, Merkez İlçe Başkanı ve Çanakkale İl Başkanı olarak aralıksız devam eden siyasi görevim dün akşam Genel Merkez Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erkan Kandemir ile 7. Olağan Kongre çerçevesinde yaptığımız görüşme neticesinde, kendisine il başkanlığı görevimden istifamı sunmam ile son bulmuştur. İnşallah siyaseten verilen bu es hem şahsım hem de partimiz için hayırlara vesile olacaktır. 7. Olağan Kongre’nin partimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, resmi görevim olsun olmasın partimin bir neferi olarak en iyi bildiğim şeyi yapacağımın, yani samimiyetle ve heyecanla Çanakkalemize hizmet etmeye devam edeceğimin bilinmesini istiyorum.”

YEDİNCİ İSTİFA

AKP’de daha önce de Kütahya, Manisa, Amasya, Siirt, Iğdır ve Balıkesir il başkanları istifa etmişti. Gültekin Yıldız, AKP'den İl Başkanı düzeyinde görevinden istifa eden 7. kişi oldu.

Balıkesir dışındaki diğer 6 ilde de, 31 Mart yerel seçim sonuçlarında AKP ilk sıraya yerleşememişti.

Öte yandan, son dönemlerde AKP'nin kuruluş sürecinde yer alan isimlerden, yöneticilere, eski milletvekillerinden il başkanlarına kadar pek çok düzeyde de istifalar gelmişti.