AKP’de bir istifa ve bir ihraç istemi

AKP Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam, Erdoğan’ın ‘onayıyla’ görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sağlam istifa açıklamasında CHP ve İYİP il başkanlarına teşekkür etmesi dikkat çekti. Öte yandan AKP’li eski Kayseri milletvekili Pelin Gündeş Bakır’ın da partisinden kesin ihracı istendi.

AKP Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam görevinden istifa ettiğini duyurdu. AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “onayı ile” istifasını sunduğunu duyuran Sağlam’ın MHP’nin yanısıra CHP ve İYİP il başkanlarına da teşekkür etmesi dikkat çekti. Sağlam yaptığı açıklamada 13 Aralık 2018'de geldiği il başkanlığından Erdoğan’ın “onayı ile” istifa ettiğini belirterek yeni dönemde aday olmayı düşünmediğini söyledi.

AKP teşkilatına teşekkür ettiğini belirten Sağlam ayrıca “Çıktığım yolda gerek Cumhur İttifakı kurduğumuz MHP İl Başkanına, gerek CHP İl Başkanına, gerekse İyi Parti İl Başkanına ve ilçe başkanlarına da gösterdikleri samimiyet ve davranışlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

ESKİ KAYSERİ MİLETVEKİLİ KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Öte yandan bugünkü AKP MYK toplantısında eski Kayseri milletvekili Pelin Gündeş Bakır’ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na edilmesi kararlaştırıldı.

Bakır’ın,“Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık. Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin” sözlerine yer verdiği sosyal medya paylaşımlarının ihracı isteminde etkili olduğu iddia edildi.

Bir başka iddia ise gazeteci Toygun Atilla tarafından dile getirildi. Atilla Bakır’ın eşi İhsan Bakır'ın ağabeyi Cahit Bakır’ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Afganistan’daki Türk Görev Gücü Komutanı olan ve halen “FETÖ” davasında tutuklu Tümgeneral Mehmet Cahit Bakır olduğunu aktardı.

Atilla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “Pelin Gündeş Bakır’ın eşi İhsan Bakır’ın da Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yaptığı dönemde firari FETÖ’cü savcı Celal Kara’nın ameliyat edilmiş gibi gösterilip 1 ay rapor verilmesini sağladığı iddia edilmişti” diye yazdı.