AKP'de bir istifa daha

AKP'nin eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı olan Büyükçekmece AKP Meclis Üyesi Habibe Çiftcioğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Başer, istifasına partinin gidişatı ve izlenen yanlış politikaları gerekçe gösterdi.

AKP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı olan Habibe Çiftcioğlu, "Ben değişmedim ancak içinde gururla yer aldığım 'Halka hizmet, Hakka hizmettir' düsturu ile görev yaptığım partimin değiştiğini üzülerek müşahade ediyorum. Artık davanın yerini menfaatin aldığı bir döneme girdik" diyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Aynı zamanda Büyükçekmece AKP Meclis Üyesi olan Çiftcioğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin gidişatı, yanlış alınan kararlar ve uygulamalar sebebiyle, artık bu yapının bir parçası olamayacağım kanaatine vardım. Uzun yıllar bünyesinde severek görev yaptığım, hizmet ettiğim, emek verdiğim partimden, AK Partiden istifa etme kararı aldım."