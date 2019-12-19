AKP'de aile boyu atama...

Kilis'te AKP Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin’in eşi İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı olurken, oğlu Mehmet Öztin ise Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı yapıldı.

Kilis AKP Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin'in eşi Erşan Öztin, Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı oldu. 5 yıllık doktor oğlu Mehmet Öztin ise Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı yapıldı.

Sözcü'nün haberine göre, eşinin 65 yaşını bitirdiğini ve rapor almak kaydıyla 70 yaşına kadar çalışabileceğini dile getiren Öztin, “Benim eşim de sağlık raporunu aldı. Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak görevine devam ediyor. Eşim, kadın doğum uzmanı. Ricayla Destek Hizmetleri Başkanlığı'na gelen bir insan” diye konuştu.

Erşan Öztin, AKP Belediye Meclis üyeliği ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı da yapıyor. 5 yıllık doktor olan oğlu Mehmet Öztin'in ataması için ise Gönül Öztin, şu açıklamayı yaptı:

“Oğlum 1987 doğumlu, 5 yıllık doktor. 2 yıl 112'de başhekimlik yaptı, 5 ay El-Bab'ta gönüllü çalıştı. Kilis'e geldi. Sözleşmeler yenilenirken, doktor atanması gereken yerlere müracaat etti. Bakanlık tarafından onaylandı. Oğlum atandığı Başkan Yardımcılığı'na doktor bulamadıkları için geldi.”