AKP yine rekor kırdı: Dakikada 7 kişi işsiz kaldı...

İŞKUR’a kayıtlı 'resmi' işsiz sayısı tüm zamanların rekorunu kırarak, 3 milyon 509 bin 603’e yükselirken, 2018 yılında dakikada 7 kişi işsiz kaldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye’de İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısının tüm zamanların rekorunu kırarak, 3 milyon 509 bin 603’e yükseldiğini söyledi.

“Türkiye’nin işsizler ordusu 2018 İŞKUR Raporu”nu açıklayan İlgezdi, kayıtlı işsizlik rakamlarının çarpıcı seviyelere yükseldiğini belirterek, “2003 yılında 587 bin 479 olan kayıtlı işsiz sayısı AKP döneminde yüzde 497 arttı” dedi.

YÜZDE 82'Sİ KADIN VE GENÇLERDEN OLUŞUYOR

İlgezdi’nin açıkladığı “Türkiye’nin işsizler ordusu: 2018 İŞKUR Raporu”na göre 2018 itibariyle İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin yüzde 82’si kadın ve gençlerden oluştu.

İlgezdi, “2003 yılından beri kadını sistematik olarak sadece aile içinde tanımlamaya yönelik politikalar üretenler, üniversite mezunlarına iş bulmak zorunda değiliz diyenler kayıtlı kadın ve genç işsizliğinin 2003’ten 2018’e yüzde 896 artmasına neden oldu” dedi. İlgezdi’nin hazırladığı rapora göre 2003’te 287 bin 303 olan genç ve kadın işsiz sayısı 2018 yılında 2 milyon 860 bin 989’a yükseldi.

DAKİKADA 7 İŞSİZ

Raporda yer alan çarpıcı verilere göre 2018 yılında dakikada 7 kişi işsiz kaldı. 2003 yılında 587 bin 479 olan kayıtlı işsiz sayısı 2018 yılında gelindiğinde yüzde 497 arttı. İŞKUR kayıtlarına göre toplam kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 509 bin 603 oldu. Böylece kayıtlı işsiz sayısı Cumhuriyet döneminin en yüksek seviyesine ulaştı.