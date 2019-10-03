AKP yerel yönetim yasasını değiştiriyor

Yerel seçimlerde üç büyükşehirde kaybeden AKP, Erdoğan’ın talimatıyla ’yerel yönetimler yasa taslağı’nı hazırladı. Mehmet Özhaseki taslağın 9 ana başlıktan oluştuğunu söyledi.

AKP tarafından hazırlanan “yerel yönetimler yasa taslağı” gelecek hafta AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

AKP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki taslağın 9 ana başlıktan oluştuğunu söyledi.

CNNTürk TV Ankara Temsilcisi Dicle Canova’ya konuşan Özhaseki’nin yaptığı açıklamalara göre taslakta imar planlarıyla ilgili önemli değişiklikler yer alıyor. Plan tadilatlarında yetki belediye meclislerinde kalmaya devam edecek ama denetim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olacak. İmar planlarına kriter getirilecek ve şahsa özel parsel bazlı değişiklikler yapılmayacak.

Arsa değer artışında kamu pay alacak ve alınan pay kentsel dönüşümde kullanacak.

Her şehir için ayrı ayrı kentsel tasarım rehberi çıkarılacak ve inşa edilecek yapılar bu rehberdeki kriterlere uygun olacak.

Taslağın “büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki hizmet ihtilafının sonlandırmayı amaçladığı”nı belirten Özhaseki, taslakta belediye başkanlarının yakın akrabalarının işe almasının yasaklanmasının öngörüldüğünü söyledi.



BELEDİYELERDEN ÖZ GELİRLERİNİ ARTIRMASI İSTENECEK

Taslağa göre, belediyelerin öz gelirlerini artırması ve büyükşehirlerin gelir payı dağılımındaki “dengesizliğin giderilmesi” planlanıyor.

65 YAŞ ÜSTÜNE ÜCRETSİZ ULAŞIMA TIRPAN

65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım kurula bağlanacak. Sabah ve akşam gidiş ve çıkış saatlerinde 65 yaş üstü kullanıcılardan da ücret alınacak.

Taslak, ilgili bakan ve Cumhurbaşkanı'na sunulacak. MHP ve CHP ile yapılacak ortak çalışmasının sonrasında Meclis gündemine gelecek.

ÖZHASEKİ'DEN YETKİLERDE AZALMA OLMAYACAK İDDİASI

AA muhabirine yaptığı açıklamada ise Özhaseki "Büyükşehirler arasında pay dağılımında büyük bir dengesizlik var. Yanlış anlaşılmasın diye AK Parti'li büyükşehir belediyesinden örnek vereyim. İki AK Parti'li belediyeden bir büyükşehir belediyesiyle, diğer büyükşehir belediyesi arasında kişi başına düşen gelir itibarıyla neredeyse 4 kat fark var. Bu dengesizliğin giderilmesi lazım" diye konuştu.

Belediyelerin öz gelirlerinin artırılması gerektiğini söyleyen Özhaseki, "Finansman noktasında belediyeleri rahatlatmak lazım. Belediyelerin değişik gelir kalemleri var. Bu gelir kalemlerinden biraz güncelleyerek, merkeze giden payların yerel yönetimlere doğru yönelişini sağlayarak bunları yapabilmemiz mümkün. Bizim taslağımızda vatandaşa yönelmiş yeni bir vergi, zam dalgası yok" dedi.

Özhaseki büyükşehir belediye başkanlarının yetkilerinde bir azalma olmayacağını ileri sürerek Özhaseki, "Büyükşehir belediye başkanı bütün işleri, şehrin gidişatına, ana planlara meclisiyle birlikte karar veren insandır. O görevlerde hiçbir şekilde eksilme yok. Kimsenin yetkisini bir milim eksiltme niyetimiz yok. Özellikle büyükşehir belediye başkanlarının bir milim görevini eksiltmek, itibarsızlaştırmak gibi burada bir teklif yok" diye konuştu.

Özhaseki MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile yerel yönetimler yasa taslağı üzerine birer görüşme gerçekleştirdiğini belirterek "Eğer olursa bir konsensus içerisinde çıkarabiliriz bu konuyu" dedi.

Büyükşehir belediyelerinin borçlarının faizlerinin silinmesi önerisinin hatırlatılması üzerine Özhaseki, yasa taslağında yer almadığını ancak siyasi iradeye böyle bir teklif yapılabileceğini kaydetti.