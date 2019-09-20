AKP yargı paketini MHP’ye sundu

AKP ‘yargı reformu ve strateji belgesi’ olarak nitelenen kanun teklifi taslağını bugün MHP’ye sundu. AKP’nin taslağı gelecek hafta CHP ve İYİP’e de sunması bekleniyor.

AKP ‘Yargı Reformu ve Strateji Belgesi’ diye nitelenen kanun teklifi taslağını bugün MHP’ye sundu.

TBMM’de AKP Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’a bugün taslak metni sundu. AKP’nin önümüzdeki hafta taslak metni CHP ve İYİP gruplarına da sunması bekleniyor. Mehmet Muş, taslak metni HDP dışındaki partilerle görüşeceklerini söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik geçen çarşamba günü yaptığı basın toplantısında paketin Ekim ayında TBMM gündemine geleceğini söylemişti.

38 maddeden oluşan ve 15 kanunda değişiklik öngören pakette İnfaz Kanunu’nda ve tutukluluk süreleriyle ilgili bir değişiklik yer almıyor. MHP’nin "af" talebi kapsamında infaz kanununda değişiklik içeren ayrı bir düzenlemenin bu paket çıktıktan sonra Meclis gündemine getirilebileceği ifade ediliyor.