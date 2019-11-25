AKP ve CHP sözcülerinden 'Beştepe'deki CHP'li' açıklaması

AKP sözcüsü Ömer Çelik ve CHP sözcüsü Faik Özrak Beştepe'de yapılan görüşme iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP'nin Erdoğan'dan özür dilemesi gerektiğini savunurken, Öztrak, kumpasın hedefinin Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

CHP'li bir siyasetçinin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştüğü iddialarıyla ilgili AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan ayrı ayrı açıklamalar yapıldı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Tamamen adrese teslim, CHP'de parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız" dedi ve "Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor" diye konuştu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise kumpasın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kurulduğunu savunarak Muharrem İnce'nin açıklamalarına "CHP içinde çete olmaz" sözleriyle tepki gösterdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Bu iddiaların hiçbir yerinde Cumhurbaşkanımız ve AK Parti yok. Rakiplerini yok etmek için ürkütücü senaryo üretenlerin Cumhurbaşkanımızı işin içine katmaya çalıştığını gördük. Cumhurbaşkanımız en güçlü ifadeyi ortaya koydu" diye konuştu. "CHP'nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz" diyen Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"'Saray bize komplo kurdu' diyerek çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönük olarak bu ifadeyi kullanan kim varsa, bilin ki bu komplonun içindedir. Adres belli olmuştur. Çünkü sürekli olarak iddialara cevap vermek, yalan haber, yalan siyaset zincirine cevap vermek, bu zincirin nerede kurgulandığını, nereden kaynaklandığını, kimden enerji aldığını, kimden akıl aldığını ortaya koymak yerine sürekli olarak topu taca atma şeklinde bir gündem peşindeler."

"Gelinen nokta şudur: Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel Merkezi'ni göstermektedir. Kendi iç meseleleridir. Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi karıştırdıkları için özür dilemeleri gerekir. Komplonun gerisini nasıl halledecekleri kendi meseleleridir, bizi zerre kadar ilgilendirmiyor."

"Siyaset-medya ilişkisi açısından son derece çarpık bir ilişkinin var olduğu görülüyor. Bu, yukarıdan aşağıya literatüre geçecek bir skandallar zinciri. Medyanın bu olayı köpürttüğü falan yok. Bu olayı köpürten CHP'nin iç dinamikleridir."

ÖZTRAK: ÇETE ARIYORSANIZ SARAY'A BAKACAKSINIZ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise kumpasın hedefinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu savundu ve Muharrem İnce'ye de "CHP içinde çete olmaz" tepkisini gösterdi.

Öztrak, "Son günlerde bir kumpas senaryosu işleme kondu. Bu senaryonun sarayda yazıldığını görmek için saray medyasına bakmak yeter. Aynı metinler üzerinden devam eden çılgınlığı Barış Pınarı Harekatı'nda bile görmedik. Senaryo medyadaki bazı aktörler kullanılarak yapılıyor. Kumar masasında pey sürer gibi cumhurbaşkanlığı makamını ortaya koydu" dedi.

Öztrak, devamında şunları kaydetti: