AKP ve CHP sözcülerinden 'Beştepe'deki CHP'li' açıklaması

AKP sözcüsü Ömer Çelik ve CHP sözcüsü Faik Özrak Beştepe'de yapılan görüşme iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP'nin Erdoğan'dan özür dilemesi gerektiğini savunurken, Öztrak, kumpasın hedefinin Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.
CHP'li bir siyasetçinin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştüğü iddialarıyla ilgili AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan ayrı ayrı açıklamalar yapıldı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Tamamen adrese teslim, CHP'de parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız" dedi ve "Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor" diye konuştu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise kumpasın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kurulduğunu savunarak Muharrem İnce'nin açıklamalarına "CHP içinde çete olmaz" sözleriyle tepki gösterdi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Bu iddiaların hiçbir yerinde Cumhurbaşkanımız ve AK Parti yok. Rakiplerini yok etmek için ürkütücü senaryo üretenlerin Cumhurbaşkanımızı işin içine katmaya çalıştığını gördük. Cumhurbaşkanımız en güçlü ifadeyi ortaya koydu" diye konuştu. "CHP'nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz" diyen Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- "'Saray bize komplo kurdu' diyerek çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönük olarak bu ifadeyi kullanan kim varsa, bilin ki bu komplonun içindedir. Adres belli olmuştur. Çünkü sürekli olarak iddialara cevap vermek, yalan haber, yalan siyaset zincirine cevap vermek, bu zincirin nerede kurgulandığını, nereden kaynaklandığını, kimden enerji aldığını, kimden akıl aldığını ortaya koymak yerine sürekli olarak topu taca atma şeklinde bir gündem peşindeler."
- "Gelinen nokta şudur: Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel Merkezi'ni göstermektedir. Kendi iç meseleleridir. Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi karıştırdıkları için özür dilemeleri gerekir. Komplonun gerisini nasıl halledecekleri kendi meseleleridir, bizi zerre kadar ilgilendirmiyor."
- "Siyaset-medya ilişkisi açısından son derece çarpık bir ilişkinin var olduğu görülüyor. Bu, yukarıdan aşağıya literatüre geçecek bir skandallar zinciri. Medyanın bu olayı köpürttüğü falan yok. Bu olayı köpürten CHP'nin iç dinamikleridir."
ÖZTRAK: ÇETE ARIYORSANIZ SARAY'A BAKACAKSINIZ
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise kumpasın hedefinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu savundu ve Muharrem İnce'ye de "CHP içinde çete olmaz" tepkisini gösterdi.
Öztrak, "Son günlerde bir kumpas senaryosu işleme kondu. Bu senaryonun sarayda yazıldığını görmek için saray medyasına bakmak yeter. Aynı metinler üzerinden devam eden çılgınlığı Barış Pınarı Harekatı'nda bile görmedik. Senaryo medyadaki bazı aktörler kullanılarak yapılıyor. Kumar masasında pey sürer gibi cumhurbaşkanlığı makamını ortaya koydu" dedi.
Öztrak, devamında şunları kaydetti:
- "Bu kumpasın hedefi CHP ve Genel Başkandır. Gören gözler için bu olaydan ibret alınacak ciddi dersler vardır. Biz kirli kumpası sükunetle genel hukuk ve parti hukuku içerisinde bozmaya kararlıyız."
- "Bu kumpasın iki amacı var: Milletin iş aş sorununu gizlemek ve milletin umudu haline gelen CHP'ye itibar suikastı yapmaktır. CHP ruhunu hiç anlamayanlar CHP içinde çete arama gafletine düşebilir. Kimse kendine siyasi rant devşirmeye çalışmamalıdır. Türkiye'nin gerçek gündeminde işsizlik sefalet ve canlarına kıyan ailelerimiz vardır. Kadına şiddet vardır, Katar ordusuna peşkeş çekilen tank palet fabrikası vardır."
- "Artık, herkes çok dikkatli olmalı, kimse kendine siyasi rant devşirme fırsatçılığına girmemelidir. Kimse unutmasın CHP'nin ruhunda Kuva-i Milliye vardır. CHP ruhunu içine sindiremeyenler CHP'de çete arama gafletine düşebilir. CHP'de çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvai Milliye ruhunu bulmuşlardır. Çete arıyorsanız, Saray'a bakacaksınız. Bu kumpasa en güzel cevabı milletimiz sandıkta verecektir. Saray hangi kumpasları kurarsa kursun, milletin önündeki yol bellidir. Türkiye'nin geleceğinde, ülkemizin kurucu değerlerini savunan, demokratik parlamenter sistemi benimseyen vatansever kadrolar olacaktır."