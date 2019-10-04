AKP ve CHP aynı zamanda kampa giriyor

AKP’nin kampı bugün başlıyor. Kızılcahamam’da üç gün sürecek kampta yeni dönemin yol haritası belirlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi de Bolu Abant'ta üç gün sürecek kampa giriyor. Kampta, yeni yasama yılında atılacak adımlar masaya yatırılacağı belirtildi.

AKP ve CHP yasama yılı açılışında kampa giriyor.

Ankara Kızılcahamam’da düzenlenecek kampa, AKP MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve her bakanlıktan bir bakan yardımcısı katılacak.

AÇILIŞI ERDOĞAN YAPACAK

Kamp, cumartesi günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak, AKP Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Mahir Ünal genel merkez çalışmalarına ilişkin, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ise TBMM grup çalışmalarına ilişkin birer sunum yapacak.

YÜZDE 50+1 İLE İLGİLİ SUNUM YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapacağı sunumunun ardından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun birer sunumu olacak.

Pazar günü ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi konusunda bir konuşma yapacak.

Kamp, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel istişare ve değerlendirmenin ardından yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek.

CHP ABANT'TA KAMPA GİRİYOR

CHP 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı” adı altındaki kamp, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla 4-6 Ekim tarihlerinde Bolu Abant’ta gerçekleştirilecek.

Toplantı, 5 Ekim Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 10.00'da yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

Aynı gün grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, yeni dönemde TBMM'de yürütülecek yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin paylaşımlarda bulunacak, milletvekilleri de görüş ve önerilerini aktaracak.

DIŞ POLİTİKA VE EKONOMİ SUNUMLARI YAPILACAK

Pazar günü 10.00 – 11.30 arasında Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz tarafından dış politika, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın moderatörlüğünde ise ekonomik gelişmeler başlığında sunumlar gerçekleştirilecek.

Toplantı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 11.30'da yapacağı kapanış konuşmasıyla tamamlanacak.

Kılıçdaroğlu, kampın başlayacağı cuma günü Bolu Belediyesinin bazı açılışlarına da katılacak.