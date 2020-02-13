AKP iş vaadiyle 516 işçiyi zorla üye yaptı sonra işsiz bıraktı: Görüşmediler bile...

Gaziantep’teki çadır kentte çalışmak için zorla AKP’ye üye yapılan, daha sonra çadır kentin kapatılmasıyla işsiz kalan 516 işçinin AKP'li yetkililerle TBMM’de görüşme girişimi de sonuçsuz kaldı.

Gaziantep’teki çadır kentte çalışmak için zorla AKP’ye üye yapılan işçiler, daha sonra işsiz kaldı.

Çözüm için AKP ile görüşmek üzere geldikleri TBMM’de AKP'nin dinlemediği işçiler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile görüştü.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Özel, “Her seçim öncesi söz veriliyor, oy isteniyor, ancak verilen sözler tutulmuyor. Çadır kentte çalışabilmek için AKP’ye üye yapılan bu 654 kişiden 516’sına tüm kapılar kapanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 2014 yılında açılan 2 No’lu geçici barınma merkezinde çalışan 654 kişi zorla AKP’ye üye yapılmalarıyla gündeme gelmişti. Suriyeli sığınmacıların yaşadığı çadır kentin Temmuz 2017’de Başbakanlık kararıyla kapatılmasının ardından çalışanlara yargıya başvurmamaları durumunda işe iade edilecekleri sözü verilmişti.

NE KIDEM NE DE İHBAR ÖDENDİ

Ancak çadır kentin kapatılmasının üzerinden yaklaşık 2.5 yıl geçmesine karşın bugüne kadar bu konuda hiçbir adım atılmadı. İşçilere bugüne kadar ne kıdem ne de ihbar tazminatı ödendi.

24 Haziran seçimlerinden sonra söz konusu 654 kişiden 138’inin farklı yöntemlerle istihdam edildiğini, ancak 516 kişinin işsiz kaldığını kaydeden Özel, “Verdiği sözleri tutmayan, iş bulma vaadiyle partisine üye yaptığı insanlara yeniden söz veren ancak bunları da tutmayan, şimdi de bu işçilerle görüşmeyi dahi kabul etmeyen bir siyasi partiyle karşı karşıyayız” görüşünü dile getirdi.