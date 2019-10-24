AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu siyasi bir sabotaj gerçekleştirmiştir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'CHP Genel Başkanı yaptığı grup toplantısında siyasi bir sabotaj gerçekleştirmiştir. Bizim için yok hükmünde olan bir mektubu konuşmasında okuyup siyasi bir malzeme haline getirmeye çalışmıştır' dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki "güvenli bölge" mutabakatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Anlaşmalar Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir" diyen Çelik, "Böylece Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik oluşturulmaya çalışılan tehdit organizasyonu ve ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarılması bu son merhaleyle tamamlanmıştır. Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometrelik alanda artık terör unsurları bulunmayacak. Türkiye'nin diplomatik zaferi tüm dünya tarafından kabul edildi" ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektubu okumasını eleştiren Çelik, "CHP Genel Başkanı yaptığı grup toplantısında siyasi bir sabotaj gerçekleştirmiştir. Bizim içinde yok hükmünde olan bir mektubu konuşmasında okuyup siyasi bir malzeme haline getirmeye çalışmıştır" dedi. İLGİLİ HABER Trump'tan Erdoğan'a mektup: Sert adam olma, aptal olma!