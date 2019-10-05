AKP sözcüsü: CHP içinde darbe çağrısı yapan milletvekilleri var

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’nin demokrasi karşıtı eylemlere yeterince güçlü biçimde karşı çıkmadığını belirterek, ‘CHP içinde darbe çağrısı yapan milletvekilleri olduğunu’ iddia etti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsü özeleştirisi’nin önemli olduğunu, ancak CHP’nin demokrasi karşıtı eylemlere yeterince güçlü biçimde karşı çıkmadığını belirterek, ‘CHP içinde darbe çağrısı yapan milletvekilleri olduğunu’ iddia etti. Çelik, Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının aynı saate denk gelmesi konusuyla ilgili CHP ile herhangi bir mutabakatları olmadığını ve partisinin Kızılcahamam’daki kamp programının çok önceden belirlenerek duyurulduğunu söyledi. Çelik, ‘yeni bir insan hakları eylem planı hazırlayacaklarını’ da vurguladı.

AKP’nin Kızılcahamam’daki ’29’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ndaki gündeme değinen Çelik, yeni bir ‘insan hakları eylem planı’ hazırlayacaklarını belirterek, “Bu, evrensel dünyaya karşı hangi standartlarla baktığımızı, bu standartlara karşı cevabımızın ne olduğunu gösterecek” dedi.

Çelik, Kılıçdaroğlu’nun önceki gün ‘başörtüsü özeleştirisi’ konusundaki soruya da şöyle yanıt verdi: “Bu özeleştirinin yapılması yetmiyor. Hemen bir takım sözcüleri başörtüsüne saldırmaya, kamuda yeri olmadığına ilişkin söylemleri ifade etmeye başladılar. Kılıçdaroğlu, açıktan darbe çağrısı yapan milletvekillerine karşı bir şey yapmıyor. Darbe imasında bulunan, ‘Bunları indirin’ diyen CHP milletvekilleri, yargıyı da töhmet altında bırakıyor. CHP’den başörtüsü özeleştirisi dışında demokrasi karşıtı eylemler konusunda daha güçlü sesler duymak, buna daha güçlü tavır aldıklarını görmek istiyoruz.”