AKP sözcüsü Çelik’ten ‘50+1’ açıklaması: Gündemimizde yok

AKP sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken oy oranınının düşürülmesi tartışmasıyla ilgili ‘Ak Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok. Faruk Çelik'in kişisel görüşü o’ dedi.

AKP sözcüsü Ömer Çelik, geçen günlerde AKP’nin kurucularından Faruk Çelik tarafından ortaya atılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda yüzde 40 oy oranına ulaşan adayın seçilmesi önerisinin gündemlerinde olmadığını söyledi.



Çelik partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “Ak Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok. Faruk Çelik'in kişisel görüşü o. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık performansı değerlendirilirken tüm kesimlere herkes fikrini söylesin dedik. Ak Parti'nin böyle bir görüşü yok. Milletimizin onayladığı bir şeyi bu kadar kısa sürede değiştirmeyiz. Erdoğan gücünü artırmak istiyorlar. Yüzde 50+1 yaptık. Yüzde 30'la yüzde 40'la seçilebilirken bir çıtayı yükselttik” dedi.



Çelik ayrıca Suudi Arabistan’da Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili suçlanan bazı kişilerin illegal olarak serbest bırakıldıklarını duyduklarını söyledi.

Avrupa Birliği’nin bazı yetkilerinin Suriyeli sığınmacılar konusunda Türkiye’ye ek mali yardım önererek “rüşvet siyaseti” izlediğini savunan Çelik, çözümün Suriye’de “güvenli bölge” kurulması olduğunu ileri sürdü.

Çelik’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- "(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Bu meseleyi Türkiye ile Suudi Arabistan ile ikili mesele haline getirmeye çalışıyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Suudi Arabistan dost müttefikimizdir.

- Suçlanan bazı kişilerin illegal olarak serbest bırakıldığını duymaktayız.

- Suç İstanbul'da işlendiği için uluslararası yargılara uygun gerekli soruşturmanın İstanbul'da yapılması gerekmektedir. Fakat Suudi Arabistan hükümeti bu çağrımıza halen cevap vermemektedir.

- Bu katliamı yapanlar kimlerdir? BM tarafından yürütülen soruşturmayı destekliyoruz.

AB İLE GÖÇ ANLAŞMASI

- Cumhurbaşkanımızın AB'ye mülteciler konusundaki mükellefiyetlerini yerine getirmemeleri sebebiyle, 'Biz bu yükü tek başımıza taşımak zorunda değiliz. Taahhütlerinize uymuyorsunuz, gereğini yaparız' açıklamasından sonra muhtelif açıklamalar geldi.

- AB sınırları kapayan, duvarları ören politikasıyla sınıfta kalmıştır. Türkiye ise dünyadaki standartları yükselten bir tutum sergilemiştir. İçişleri Bakanlığımızın bu meseleyi yönetmekle olduğu kriterler AB'nin kriterlerin çok üstündedir. Bu kriterlerin olması da yetmiyor. İçişleri Bakanlığımız tarafından sahada konulan uygulamalar bütün müktesebatı aşan yüksek standarttadır.

‘GÜVENLİ BÖLGE’

- Biz Avrupa'daki bazı ülkelerin nüfusunun yarısı kadar bir yükü çekiyoruz. Ama neticede bu yükü sonsuza kadar çekmek durumunda değiliz. Çözüm burada güvenli bölgenin kurulmasıdır. Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatıyla koyduğumuz sonuçlar 354 bin mültecinin geri dönmesini sağlamıştır

- AB'deki bazı odaklar, Türkiye'nin demografik yapıyı değiştirmek istediği yaklaşımına giriyorlar. Bu baştan aşağı yalandır.

- Avrupa ülkeleri sözlerini tutmadı. Türkiye herhangi bir ülkenin mülteci kampı değildir. Birtakım AB yetkilileri, Türkiye'ye ek mali yardımdan bahsediyor bu rüşvet siyasetidir.

- Mesele sadece maddi yardım değildir. Bir sürü paket içeriği vardır. Rüşvet siyasetine kapalı olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

CHP'NİN SURİYE KONFERANSI

- CHP bir Suriye konferansı yaptı. Şimdi Orta Doğu'nun sorununu Orta Doğu'dakiler çözsün kalıbından çıkıp konferans yapmaları güzel. Türkiye'nin kuracağı güvenli bölgeye soykırım diyen birinin bu konferans katılımı söz konusu olamaz."