AKP Sözcüsü Çelik: Siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler var

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya ve İspanya'ya gönderilen koronavirüs yardım kolilerinde Cumhurbaşkanlığı Forsunun yer almasına getirilen eleştirilerin 'siyasi hastalık üretmeye ara vermemenin neticesi' olduğu iddiasında bulundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, "İtalya ve İspanya’ya ülkemizin gönderdiği yardımların üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı' yazmasını bazı siyasiler eleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı makamının Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ettiğini bu siyasiler bilmiyor olamazlar. Bilmiyorlarsa durumları vahimdir" dedi.

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'Yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu ile beraber olan bayrağı görmemekte ısrar etmenin, siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermemenin bir neticesi" olduğu yorumunu yapan Çelik, şunları söyledi:

"Bütün bu yardımlar milletimiz ve devletimiz adına yapılmaktadır. “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” milletimizi ve devletimizi temsil etmektedir. Bu hem insanlığın mücadelesine katkıdır, hem de bizim ulusal mücadelemizin tamamlayıcısıdır.

Milletimizin birbiri ile dayanışma arzusunun Cumhurbaşkanımız tarafından bir milli dayanışmaya dönüştürülmesini eleştiren siyasilerinki de aynı siyasi hastalığın parçasıdır. Bugün dayanışma içinde olmayacaksak ne zaman olacağız?

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, devletin destek paketlerinin yanı sıra fert fert, ev ev dayanışmamızdan daha doğal ne olabilir. Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışma ruhuyla ve yarışıyla gurur duymalıyız.

Bugünler temel insani değerleri olduğu gibi temel siyasi ahlak değerlerini de yeniden hatırlama günleri olmalıdır. İnsana ve hayata sahip çıkan her meşru çaba çok kıymetlidir.

Virüs salgınıyla uğraşırken dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücüdür. Bunlarla mücadele de gereklidir. İnsanı yücelten siyaset zamanıdır şimdi."