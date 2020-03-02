AKP Sözcüsü Çelik: İdlib’den çekilsek sınırlarımıza tehdit hareketlenir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Bugün itibarıyla İdlib'den çekilsek, gözlem noktalarından çekilsek sınırlarımızın içine kadar bu tehdidin hareketleneceğinden hiçbir kuşku yoktur’ dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik düzenlediği basın toplantısında konuşuyor.

Çelik’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- “Bazı çevreler tarafından Suriye'deki Baas zihniyetinin içerideki aynısını zikreden çevreler 'İdlib'de ne işimiz var' diye bir yaklaşım ortaya konuluyor.”

- “Yakın zamana kadar Kilis'e terör örgütleri tarafından ülkemiz hedef alınıyor, vatandaşlarımız hayatını kaybediyordu. Terör unsurları topraklarımız içinde belli yerlere vuracak kadar sınırımıza yakın yere gelmişlerdi. Dolayısıyla biz bunlara cevap vermeseydik, bu tehdit yoğunlaşarak devam edecekti.”

- “Bugün itibarıyla İdlib'den çekilsek, gözlem noktalarından çekilsek sınırlarımızın içine kadar bu tehdidin hareketleneceğinden hiçbir kuşku yoktur.”

- “Terör örgütlerini belli bir derinliğe uzaklaştıracak bu harekatları yapmak zorundayız. Bunları yapmasaydık sınırlarımız tehdit altında olacaktı, terör örgütleri sınırlarımızın içinde meşru hedefler olarak karşımıza çıkarılmaya çalışılacaktı. Milli güvenliğimiz için buna mecburuz.”

‘REJİMİN SALDIRGANLIĞI RUSYA’NIN VERDİĞİ SÖZLERE DÖNÜK DE BİR SALDIRGANLIK’

- “Burada hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi bir tavır içerisinde değiliz. Bize saldıran rejim unsurudur. Rejimin saldırganlığı Rusya'nın verdiği sözlere dönük de bir saldırganlıktır. Soçi ve Astana birlikte imza attığımız hususlardır. Rusya'nın rejim üzerindeki etkisini kullanarak, rejimi Soçi Mutabakatı ile belirlenmiş sınırlara çekerek bir etkinlik üretmek durumundadır.”

‘TSK’NIN YANINDA TERÖRİST UNSUR OLDUĞUNU SÖYLEYENLERİN BUNUN İSPATLAMASI MÜMKÜN DEĞİL’

- “Sayın Cumhurbaşkanımızın TSK'ya talimatı açıktır; sınırlarımıza yakın terör devletçiği görmek istemiyoruz, bunlara hiçbir şekilde müsade edilmeyecektir. Kara propaganda makinası çalıştı. TSK'nın yanında yabancı, terörist unsur olduğunu söyleyenlerin bunu ispat etmesi mümkün değildir. Bütün bu bilgiler Rusya tarafına verilmiştir. Belgeler devletimizin elindedir. Burada açık şekilde rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin olmadığını net olarak söyleyebiliriz.”

- “Esad rejimi ile görüşülsün diye çeşitli siyasi partiler oluyor. Suriye Esad'ın şahsi malı mıdır, Suriye Suriyelilerin midir? Suriye'de bütün Suriyelilerin üzerinde mutabık kaldığı bir siyasi çözümün bulunmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler, bu siyasi çözüm üretildikten sonra Türkiye Suriye'de herhangi bir şekilde askeri varlık bulundurmayacaktır.”

‘YUNANİSTAN’IN BİR GÖÇMENİ ÖLDÜRMESİ İNSANLIK DIŞI BİR YAKLAŞIM’

- “Yunanistan’ın göçmenlere gaz bombası atması, bir göçmeni öldürmesi insanlık dışı bir yaklaşımdır. Burada Türkiye'ye çağrı yapanların Yunanistan karşısında sesinin çıkmaması son derece anlamlıdır. Macron, 'Yunanistan'ın sınırlarını korumasını destekliyoruz' diyor. Türkiye'nin Avrupa sınırlarını koruması karşısında çıkmayan sesiniz şimdi mi çıkıyor?”

- “Yunanistan şu anda NATO'da siyasi ve askeri şantaj içine giriyor. Bu kayıtlara geçmiştir. Yunanistan, Türkiye'ye şantaj yapacak bir ülke değildir. Kendilerine tavsiyemiz Avrupa'ya sakın güvenmesinler.”

- “Avrupa'nın sınırlarını korumak için masum insanlara silah doğrultmak siyasi ikiyüzlülüğün göstergesidir.”

- “Bugün Ağrı'da roketli saldırıda bir şehidimiz var. Şehidimize rahmet diliyoruz. Terör örgütünün her fırsatı kullanarak vahşi yaklaşımı devam ediyor.”

'HATAY VALİSİ DE DEVLETİN YETKİLİSİ'

- (Asker ölümlerini Hatay Valisi’nin açıklaması) “Hatay Valisi de devletin yetkilisi. Cenazelerin, yaralıların geldiği ilin valisi. Hükümetin o ilde en üst düzey yetkilisi. Cumhurbaşkanlığı makamı adına İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Cenazelerin geldiği, yaralıların olduğu ilden en doğru açıklamalar sayın vali tarafından gerçekleştirildi, merkezden Cumhurbaşkanlığı makamı adına İletişim Başkanlığı kendisine verilen görev çerçevesinde bunu gerçekleştirdi. Biz de geç saatlerde parti adına açıklama yaptık. O gece sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl bir mesai içerisinde olduğunu devlet sorumluluğu içinde olanlar son derece yakından bilirler. Sayın Cumhurbaşkanımız o gece sabaha kadar kesintisiz mesai yapmıştır. O gece insan üstü bir gayretle hiç kimsenin uyamadığı, sürekli değerlendirmelerin yapıldığı, kriz yönetimi toplantılarını sayın Cumhurbaşkanımız yönetmiştir. Olayın başladığı andan sabahın ilk ışıklarına kadar ilgili kurumlara son talimat vermiştir.”

- (TBMM'deki oturuma Erdoğan'ın katılmaması) "Yüce Meclisin daha etkin olmasından, daha çok rol oynamasından bahsedenlerin yüce Meclis'i kavramakta bir kapasitesizlikleri var. Sayın Bakanımız sayın Cumhurbaşkanımız adına gidip Yüce Meclis'te bilgileri verecektir."

- (Erdoğan'ın Moskova ziyareti) "Türkiye siyasi çözümden yana olduğunu anlatacak. Türkiye masayı terkeden ülke olmayacaktır. Sayın Putin'in de çok sayıda ziyareti oldu, cumhurbaşkanımızın da. Bu görüşme bu şekilde şekillendi. Nasıl sayın Putin'in ziyareti Türkiye'ye verilen bir taviz gibi değerlendirilemezse, sayın cumhurbaşkanının da değerlendirilemez."

- (Erdoğan'ın 'şehitler tepesi boş kalmayacak' sözleri) "Bu ölümü kutsamak demek değildir."

- "Cumhurbaşkanımızın şehitlerle ilgili hassasiyetinin inancımızdan geldiğini herkesin bildiğidir. Bunu sorgulamaya kalkmak en önemli saçmalığın zirve noktasıdır. Bu sözün inancımızdaki, kültürümüzdeki anlamını bilmeden, sanki ölümü kutsamak için söylendiğini ortaya koymak başlı başına cahilliktir."

- "İdlib'de ne işimiz olduğunu anlattım. Doğrudan Kilis'i, Urfa'yı korumakla ilgili bir harekatın içindeyiz. Terör örgütlerini sınırlarımızdan uzaklaştırmanın çabası içerisindeyiz."

- "Suriye'deki Baas partisi Türkiye hakkında ne konuşuyorsa aynı sözleri bunlardan duyuyoruz. Bu üzüntü verici bir şeydir."

- "Moskova'ya niye gidiyorsun diyenler Esad rejiminin ayağına gitmiş kimseler."